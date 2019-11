Mali : Pierre-Emmanuel Bockel, fils de l'ancien ministre Jean-Marie Bockel, parmi les victimes

Il fait partie des 13 soldats français morts au Mali lundi soir, dans un accident d'hélicoptère, alors qu'ils participaient à une « opération de combat contre des djihadistes » dans le cadre de l'opération Barkhane. Pierre-Emmanuel Bockel, 28 ans, est aussi le fils du sénateur du Haut-Rhin et ancien ministre Jean-Marie Bockel. LIRE AUSSI > Militaires tués au Mali : portrait des 13 soldats français tués dans un accident d'hélicoptèresSelon sa fiche d'identité rendue publique par le ministère des Armées, le militaire, originaire de Mulhouse, était engagé dans l'Armée de terre depuis plus de huit ans. D'abord élève pilote dans le sud de la France, il devient rapidement « un pilote opérationnel performant » et atteint « un excellent niveau technique ». Le lieutenant Pierre BOCKEL du #5RHC est mort pour la France dans l'accomplissement de sa mission au sein de l'opération #Barkhane. Âgé de 28 ans, en couple, il allait bientôt être père. L'@armeedeterre adresse à sa famille et à ses proches ses plus sincères condoléances. pic.twitter.com/44jpEWlGdG-- Armée de Terre (@armeedeterre) 26 novembre 2019Pierre-Emmanuel Bockel a rejoint, le 3 août 2015, le 5e régiment d'hélicoptères de combat. C'était la quatrième fois qu'il participait à une mission au Mali dans le cadre de l'opération Barkhane. Il y pilotait notamment des hélicoptères Cougar, le modèle d'un des deux appareils qui se sont écrasés lundi soir.« Chez les Bockel, la famille est quelque chose d'essentiel »Le jeune soldat, qui vivait en couple, s'apprêtait à devenir père. Il avait aussi été décoré de la médaille d'argent de la défense nationale.Son père, qui a notamment été secrétaire d'État chargé de la Défense et des anciens combattants du 18 mars 2008 au 23 juin 2009, n'a pas souhaité réagir. Sa peine est sûrement d'autant plus forte que « chez les Bockel, la famille, le clan familial, la ...