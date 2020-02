Mali: nouvelle tuerie un an après dans un village martyr

Le village d'Ogossagou après le massacre de quelques 160 habitants peuls, le 25 mars 2019 au Mali ( MALIAN PRESIDENCY / Handout )

Le Mali pris dans une spirale de violences intercommunautaires et jihadistes a connu une nouvelle journée sanglante avec la mort de 31 civils dans un village déjà visé par une attaque meurtrière un an plus tôt et celle de neuf autres personnes tombées dans une embuscade contre l'armée, également dans le centre du pays.

Une trentaine d'hommes armés ont donné l'assaut et semé la mort dans la nuit de jeudi à vendredi à Ogossagou (centre), où 160 Peuls avaient été massacrés en mars 2019, a dit à l'AFP le chef du village, Aly Ousmane Barry. Trente-et-un villageois ont été tués, selon un nouveau bilan gouvernemental.

Plusieurs ont été retrouvés calcinés. Une partie du village a été incendiée.

Quelques heures après, neuf personnes ont péri dans un guet-apens tendu à une unité de l'armée à Bentia, dans la région de Gao (centre), a dit le gouvernement dans un communiqué en indiquant sans autre précision que huit des victimes étaient des civils.

Un soldat a trouvé la mort dans une attaque distincte à Mondoro, selon l'armée.

Les chasseurs traditionnels dogon, déjà incriminés en 2019, ont à nouveau été montrés du doigt par des responsables locaux à Ogossagou sans que rien ne permette de corroborer indépendamment le caractère communautaire de l'attaque dans cette zone reculée frontalière du Burkina Faso. Le gouvernement et l'armée, soumise ces derniers mois à une succession d'attaques jihadistes, n'ont pas désigné les assaillants à Bentia.

Les autorités ont, elles, été mises en cause en raison du retrait de l'armée d'Ogossagou quelques heures avant le carnage.

"On avait dit aux militaires de ne pas partir et ils sont partis. Ce qui a encouragé les chasseurs traditionnels à revenir", a dit un élu local s'exprimant sous le couvert de l'anonymat pour des raisons de sécurité.

Ogossagou avait été visée le 23 mars 2019 par une attaque qui avait coûté la vie à 160 civils. Attribuée à des chasseurs dogon, elle avait été le point culminant de violences intercommunautaires alors en cours dans le centre.

- Cycle de représailles -

Localisation du village d'Ogossagou au Mali où au moins 20 villageois ont été tués dans une attaque de nuit, selon les autorités locales vendredi ( AFP / )

Cette région est prise dans un tourbillon de violences depuis 2015 et l'apparition d'un groupe jihadiste emmené par le prédicateur peul Amadou Koufa, qui a largement recruté parmi sa communauté, et rejoint le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM), principale alliance jihadiste du Sahel affiliée à Al-Qaïda, dès sa création en 2017.

Les affrontements se sont multipliés entre les Peuls, majoritairement éleveurs, et les ethnies bambara et dogon, qui pratiquent essentiellement l'agriculture. Ces dernières ont créé des groupes d'autodéfense en s'appuyant sur les chasseurs traditionnels dozos.

La principale association de chasseurs dogon, Dan Nan Ambassagou, avait été officiellement dissoute au lendemain du massacre à Ogossagou, mais elle n'a jamais cessé d'opérer.

Si le rythme des attaques d'envergure a ralenti, les violences quotidiennes n'ont jamais cessé dans la région.

Outre ces exactions et représailles communautaires, le Mali est en proie à une poussée jihadiste qui, partie du nord, a atteint le centre du pays puis le Burkina et le Niger voisins. Dans cette spirale s'est inscrite une explosion de la criminalité de droit commun et du brigandage. Depuis 2012, les violences ont fait des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés.

Quelque 500 civils ont été tués dans le centre rien qu'en 2019, année la plus mortelle pour les civils depuis 2012, selon l'ONG Human Rights Watch.

- Mondoro à nouveau attaqué -

L'armée malienne, quant à elle, a perdu des dizaines de soldats dans une série d'opérations jihadistes ces derniers mois. Elle a procédé à un repositionnement de ses forces, s'exposant à l'accusation de livrer à elles-mêmes certaines populations civiles.

L'un de ses camps, Mondoro, déjà pris pour cible en septembre avec celui voisin de Boulkessi dans une double attaque qui avait fait 40 morts, a de nouveau été attaqué dans la nuit de jeudi à vendredi. Un garde national a été tué, a-t-on appris de sources sécuritaires.

Mercredi, un militaire malien a également été tué dans une attaque jihadiste à Dialloubé, également dans le centre, a annoncé l'armée. Cinq jihadistes ont été tués, a-t-elle dit.

Le chef de la Mission de l'Onu au Mali, Mahamat Saleh Annadif, a relevé dans un communiqué que l'attaque d'Ogossagou survenait alors que l'armée malienne venait d'accomplir dans le Nord un acte d'affirmation de l'autorité étatique sur le territoire en revenant jeudi à Kidal, contrôlée par les ex-rebelles touareg.

"Il est urgent de briser cette spirale de la violence", a-t-il dit.

