Mali : le doyen de la photographie Adama kouyaté n'est plus

Le photographe malien Adama Kouyaté est décédé le 14 février 2020 à Ségou. La nouvelle est parvenue tardivement dans la presse internationale. En effet, ce génie, né en 1928 à Bougouni ? une petite ville de la région de Sikasso ?, était avant tout un photographe de renommée nationale, qui a formé un nombre important de photographes locaux à Ségou, à 240 kilomètres de la capitale malienne. Une disparition qui attriste l'Afrique de l'Ouest tout entière alors que se tient la rentrée littéraire du Mali et que le pays abrite tous les deux ans depuis 1994 la biennale de la photographie africaine. Depuis l'officialisation de son décès, les hommages affluent de tous les continents, jusqu'aux États-Unis.Lire aussi Photographie ? Mali : le président IBK à l'avant-garde des Rencontres de BamakoDe Bougouni à BamakoAvec des studios à Kati (1949), Ouagadougou (1966) et Bouaké (1966), Adama Kouyaté est, comme on dit, un patriarche de la photographie africaine. Tout a commencé tôt pour Adama Kouyaté, vers l'âge de 19 ans. Il a commencé à pratiquer la photographie dans la capitale sous la tutelle des frères Bakary et Nabi Doumbia en 1946. Et surtout de Pierre Garnier, propriétaire du magasin studio photo éponyme et reconnu pour avoir découvert Malick Sidibé.Lire aussi Expo photo : hommage à Malick Sidibé à la Fondation CartierUne décennie plus tard, Adama Kouyaté quitte le pays pour la Haute-Volta, l'actuel Burkina Faso, où...