Mali : le chef de l'opposition Soumaïla Cissé a bien été enlevé

C'est la panique générale depuis hier au Mali. Soumaïla Cissé, 70 ans, est un opposant malien, candidat à plusieurs reprises à l'élection présidentielle. Il aurait été enlevé alors qu'il était en campagne électorale dans le centre du pays pour les législatives. Officiellement, on sait que le parlementaire et chef de file de l'opposition a été vu pour la dernière fois mercredi 25 mars avec une délégation d'une douzaine de personnes à bord de deux 4X4 dans son fief électoral de Niafounké, dans la région de Tombouctou, quand le convoi a été attaqué par des hommes armés et jusqu'à présent non identifiés, a informé ce jeudi le parti qu'il préside, l'Union pour la République et la démocratie, URD.

Porté disparu

C'est ce jeudi 26 mars après-midi que les informations les plus fiables sont tombées. Son garde du corps a été tué, deux autres membres de son entourage ont été blessés, a relaté devant la presse à Bamako Demba Traoré, un responsable de l'Union pour la République et la démocratie. Les autres, dont Soumaïla Cissé, sont « à cette heure-ci entre les mains des assaillants », a ajouté Demba Traoré. On ignore qui ils sont. La zone est un secteur où opèrent des djihadistes affiliés à Al-Qaïda. Ce sont des « hommes armés, pour nous encore non identifiés, il faut être

