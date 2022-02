Mali : "J'aurais sans doute fait un retrait plus précoce", dès 2020, réagit François Hollande

L'ancien président a défendu l'intervention française de 2013, une intervention "conforme à nos valeurs". "Le sacrifice des soldats n’aura pas été vain", a-t-il estimé.

L'ancien président François Hollande, en septembre 2021. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Quelques heures après que la France et ses partenaires européens ont officialisé leur retrait militaire du Mali , poussés dehors par les "obstructions" de la junte au pouvoir à Bamako, au terme de neuf ans de lutte antijihadiste menée par Paris, l'ancien président François Hollande a défendu sa décision d'envoyer des troupes françaises au Mali en 2013 mais a expliqué qu'il aurait décidé d'un "retrait plus précoce", dès le coup d'État de 2020.

"L'intervention de la France en janvier 2013 était à la demande des autorités maliennes et des chefs d'États ouest-africains. Sans elle, Bamako aurait été conquise par les jihadistes et l'ensemble des pays de la région aurait été déstabilisée", a rappelé celui qui était alors président, au cours d'un entretien à l' AFP .

"Si c'était à refaire, je prendrais la même décision" car elle était "conforme à nos valeurs et capable de porter un coup d’arrêt au terrorisme", a souligné François Hollande. "Si cette opération n'avait pas réussie, le jihadisme se serait installé durablement", a insisté l'ancien chef de l'État. "Le sacrifice des soldats n’aura pas été vain", a ajouté François Hollande, qui "veut les saluer".

Un double coup d'État qui a changé la donne

Mais "le double coup d'État, en 2020 et 2021, a provoqué un éloignement, une distance, une rupture" et "dès lors que la junte (actuellement au pouvoir à Bamako) ne veut plus travailler avec la France, la France ne peut pas rester", a-t-il noté.

Le retrait militaire français, annoncé par le président Emmanuel Macron, ne signifie pas que la France va "s'effacer" mais elle va "s'organiser différemment" dans la région, a poursuivi François Hollande.

"J'aurais sans doute fait un retrait plus précoce, au moins dès le coup d'État de 2020. Je serais parti plus tôt, dès lors qu'il y avait une rupture, dès lors qu'il n'y avait plus d'institutions ni de dialogue politique", a-t-il ajouté, tout en insistant sur la nécessité de rester présent au Sahel.