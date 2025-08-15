Mali-Deux généraux et un Français arrêtés pour complot présumé

Le gouvernement malien dirigé par une junte a arrêté plusieurs officiers, dont deux généraux, et un ressortissant français, les accusant d'avoir participé à un complot visant à déstabiliser le pays, selon un communiqué officiel et les médias d'État.

Le Mali, où l'armée a pris le pouvoir après deux coups d'Etat en 2020 et 2021, est aux prises depuis plus d'une décennie à une insurrection armée de groupes djihadistes liés à Al Qaïda et l'Etat islamique.

La prise de pouvoir des militaires, qui, comme au Niger et au Burkina Faso, ont mis fin à l'appui fourni par l'armée française et se sont rapprochés de la Russie, n'a pas fait cesser les violences.

Des sources ont indiqué à Reuters plus tôt cette semaine que plus de 30 soldats et responsables militaires avaient été placés en détention, soupçonnés de vouloir renverser le gouvernement de Assimi Goïta.

Dans un communiqué publié jeudi soir, le ministère malien de l'Administration territoriale a confirmé l'arrestation de Yann Vezilier, ressortissant français.

Le ministère l'accuse d'agir pour le compte des services de renseignement français, en mobilisant des figures politiques, des membres de la société civile et des officiers militaires.

Contacté par Reuters, le Quai d'Orsay a dit vendredi ne pas avoir de commentaire officiel sur l'arrestation de Yann Vezilier.

Les médias d'État maliens ont diffusé des images de dix autres personnes arrêtées dans le cadre de ce complot présumé, dont le général Abass Dembele, ancien gouverneur de la région centrale de Mopti, et le général Nema Sagara, autre figure militaire de premier plan.

