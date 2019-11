Mali : chronique d'un enlisement parti pour durer

En se retirant des postes répartis dans la région des trois frontières aux confins du Mali, du Burkina Faso et du Niger, les Forces armées maliennes (Fama) ne font pas qu'un aveu d'impuissance : elles abandonnent totalement le terrain aux groupes armés terroristes, les GAT, dans le jargon militaire. Le camp d'Indelimane est le premier qui a été quitté pour un repli sur la place forte de Ménaka. Les djihadistes l'avaient pris d'assaut le 1er novembre, tuant 49 soldats au moins alors que la menace contre ce poste était connue, y compris des militaires nigériens qui avaient renforcé leur vigilance de l'autre côté de la frontière toute proche, au sud de la réserve d'Ansongo boisée d'acacias, une des forêts où les terroristes ont l'habitude de se dissimuler. Un drone l'aurait même survolée et un regroupement important de motos avait été repéré à une cinquantaine de kilomètres de là. Des indices suffisants pour prévenir le commandement à Ménaka et le dispositif français Barkhane, qui dispose d'aéronefs positionnés à Niamey et à Gao. Rien ne semble avoir été fait pour enrayer cette chronique d'une défaite annoncée, qui intervient un mois après deux autres revers sanglants, le principal concernant le poste de Boulkessi, près du Burkina Faso. Le bilan, là aussi, a été très lourd : 40 soldats morts pour le ministère de la Défense à Bamako, 85 selon le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans.Lire aussi Sahel : comment...