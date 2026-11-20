Mali, Burkina Faso, Niger : une victoire militaire est "hors de portée" pour les Etats sahéliens, selon un groupe de réflexion qui prône de négocier avec les jihadistes

Depuis dix ans, on estime que des dizaines de milliers de personnes ont été tuées par les jihadistes dans la région du Sahel, et au moins quatre millions ont été déplacées.

Un soldat malien. (illustration) ( AFP / MICHELE CATTANI )

La victoire militaire est "hors de portée" pour le Mali, le Burkina Faso et le Niger, a estimé vendredi 20 novembre le groupe de réflexion International Crisis Group (ICG), qui préconise d'engager un dialogue avec les jihadistes du JNIM.

Le Burkina Faso, le Mali et le Niger sont dirigés par des juntes qui peinent à endiguer la progression des jihadistes sur leurs territoires respectifs. Depuis plus de dix ans, ces trois pays sahéliens sont minés par des attaques meurtrières de groupes jihadistes comme le JNIM , branche sahélienne d'Al-Qaida ou l'Etat islamique, qui visent civils et militaires.

"Une victoire militaire apparaissant hors de portée (...), les trois Etats sahéliens devraient envisager de dialoguer avec le JNIM, tout en maintenant la pression militaire afin de renforcer leur position à la table des négociations", recommande ICG dans son rapport publié vendredi, appelant les "puissances régionales et internationales" à "soutenir ces efforts".

ICG explique qu'après "des années de guerre dans des zones rurales délaissées", où il cherchait à imposer la charia, le JNIM s'est lancé "dans des attaques de plus en plus audacieuses contre les grandes villes" .

Rapprochement avec la Russie

En 2025, il avait imposé un blocus de plusieurs mois à la capitale malienne. Cette année, il a frappé en avril la ville garnison de Kati, siège de la junte malienne, tuant notamment le ministre de la Défense et a attaqué l'aéroport international de Niamey, la capitale nigérienne en juin. "La possibilité que le JNIM tente d'imposer son autorité dans de grandes villes, y compris des capitales régionales, voire nationales, ne peut plus être écartée", ajoute le groupe de réflexion.

Toutefois, les régimes sahéliens qui ont tourné le dos à plusieurs partenaires historiques comme la France, et à certains de leurs voisins comme la Côte d'Ivoire , pour se rapprocher de la Russie notamment, ont réussi, dans des contre-offensives à reconquérir des villes, comme à Kidal, bastion symbolique de la rébellion touareg alliée au JNIM, aujourd'hui grandement déserté.

ICG estime également que le JNIM, "devrait chercher à atteindre certains de ses objectifs par la négociation" en faisant "des concessions, notamment en rompant ses liens avec le réseau transnational d'al-Qaida".

La situation au Sahel central touche de plein fouet les populations civiles: depuis dix ans, on estime que des dizaines de milliers de personnes ont été tuées par les jihadistes et au moins quatre millions ont été déplacées.