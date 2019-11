Mali : 13 soldats français morts dans une collision d'hélicoptères

L'armée française est de nouveau endeuillée au Mali. Treize militaires de la force Barkhane ont trouvé la mort dans la collision accidentelle de deux hélicoptères lors d'une opération de combat contre des djihadistes, a annoncé mardi l'Élysée. Dans la soirée du 25 novembre, dans le Liptako malien, un hélicoptère de combat Tigre est entré en collision avec un hélicoptère de man?uvre et d'assaut Cougar, selon des sources de la Défense.

Il s'agit du plus lourd bilan humain essuyé par les militaires français depuis le début de leur déploiement au Sahel en 2013, et l'une des plus grandes pertes de l'armée française depuis l'attentat contre le QG français Drakkar à Beyrouth en 1983, qui avait fait 58 morts.Lire aussi Mali : chronique d'un enlisement parti pour durerEmmanuel Macron a salué « avec le plus grand respect la mémoire de ces militaires de l'armée de terre, six officiers, six sous-officiers et un caporal-chef, tombés en opération et morts pour la France dans le dur combat contre le terrorisme au Sahel », a indiqué la présidence dans un communiqué.Dans un message publié sur Twitter, le président de la République écrit : « Ces treize héros n'avaient qu'un seul but : nous protéger. Je m'incline devant la douleur de leurs proches et de leurs camarades. » « Cette terrible nouvelle endeuille nos armées, la communauté de défense et la France tout entière », a réagi dans un autre communiqué la ministre des...