Mali : 13 militaires français tués dans l'accident de 2 hélicoptères

L'armée française est de nouveau endeuillée au Mali. Treize militaires de la force Barkhane ont trouvé la mort dans la collision accidentelle de deux hélicoptères (un NH90 Caïman et un Tigre) lors d'une opération de combat contre des djihadistes, a annoncé mardi l'Élysée. Emmanuel Macron a salué « avec le plus grand respect la mémoire de ces militaires de l'armée de terre, six officiers, six sous-officiers et un caporal-chef, tombés en opération et morts pour la France dans le dur combat contre le terrorisme au Sahel », a indiqué la présidence dans un communiqué. L'accident a eu lieu dans la soirée du lundi 25 novembre.Aucun autre détail n'a pour l'instant été communiqué par l'Élysée. L'identité des soldats est pour l'instant inconnue. « Le président de la République exprime son soutien le plus total à leurs camarades de l'armée de terre et des armées françaises. Il tient à saluer le courage des militaires français engagés au Sahel et leur détermination à poursuivre leur mission. Il les assure de son entière confiance », conclut le communiqué du président de la République. Le 2 novembre dernier, le brigadier Ronan Pointeau, 24 ans, qui faisait partie du 1er régiment de Spahis de Valence, est mort après « le déclenchement d'un engin explosif improvisé au passage de son véhicule blindé » au Mali, dans la région de Ménaka, victime d'un engin explosif, une action revendiquée ensuite par le groupe djihadiste...