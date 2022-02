Malgré une santé florissante, Leboncoin va supprimer 110 postes en France

La France représente environ la moitié du chiffre d'affaires global d'Adevinta et l'essentiel de ses bénéfices.

Le plan de sauvegarde de l'emploi s'intègre dans une réorganisation globale du groupe norvégien et qui concerne environ 5% de ses 7.500 salariés dans le monde. ( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

Un plan de sauvegarde de l'emploi malgré des résultats record. Leboncoin a annoncé à ses salariés 110 suppressions de postes en France, a confirmé vendredi 4 février la direction d'Adevinta, le propriétaire norvégien du site internet, après une information du journal Les Échos .

"Le plan prévoit 110 suppressions de postes et 27 postes redéployés dans d'autres fonctions" , a déclaré Antoine Jouteau, le directeur général d'Adevinta France de Leboncoin, cité par le quotidien économique. Cette décision s'intègre dans le cadre d'une réorganisation globale du groupe norvégien et qui concerne environ 5% de ses 7.500 salariés dans le monde.

La filiale française, qui possède également L'Argus ou Locasun, emploie environ 1.500 personnes.

Croissance record en 2020

Pourtant, selon BFM Business, le leader français des annonces en ligne jouit une bonne santé insolente et a vu son chiffre d'affaire progresser de 6% au troisième trimestre 2021 par rapport à 2020. Leboncoin avait d'ailleurs connu une croissance record de 10% en 2020.

Selon Les Échos, les licenciements viseront les fonctions administratives. Le patron du spécialiste du commerce en ligne entre particuliers a par ailleurs indiqué qu'il prévoyait également l'embauche d'environ 150 personnes dans l'ingénierie technique, le commercial et le marketing. "Nous devons améliorer notre pilotage de gestion du groupe pour aller chercher les synergies annoncées lors du rachat d'eBay Classifieds Group, à savoir entre 150 à 180 millions de dollars", a déclaré Antoine Jouteau pour expliquer ce plan social présenté jeudi devant le comité social et économique de l'entreprise et qui devrait durer jusqu'à mi-2023.

Lors de l'été 2020, le spécialiste norvégien des annonces en ligne, qui publiera le 24 février ses résultats annuels pour 2021, avait annoncé le rachat des actifs du géant américain eBay dans ce domaine pour environ 8 milliards d'euros. La France représente environ la moitié du chiffre d'affaires global d'Adevinta et l'essentiel de ses bénéfices.