Malgré un Oyarzabal de retour et buteur, la Real Sociedad laisse la finale à Mallorca

La Real ne tourne plus rond.

Dos à dos après un match nul et vierge lors de la demi-finale aller, disputée début février, la Real Sociedad et Mallorca se retrouvaient ce soir à Anoeta, pour une manche retour déterminante. Le but ? Se qualifier pour l’une des rares finales de coupe à laquelle ne participeront pas le Real Madrid et le FC Barcelone. Sèchement battue à domicile en championnat le week-end dernier, les Basques ne se sont pas rassurés, à une semaine du match retour face au PSG, face à une équipe qui lutte pour son maintien en Liga et qu’elle a d’ailleurs difficilement battu en championnat il y a 10 jours, en se faisant éliminer aux tirs au but (1-1, 5-4 TAB) .…

JF pour SOFOOT.com