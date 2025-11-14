 Aller au contenu principal
Malgré un mandat éprouvant, six maires sur dix prêts à se représenter en 2026
14/11/2025 à 08:14

Fatigués mais déterminés: malgré la succession des crises depuis le début de leur mandat en 2020, près de six maires sur 10 envisagent de se représenter en 2026, selon l'enquête AMF/Cevipof-Sciences Po publiée vendredi sur l'état d'esprit des maires.

En octobre 2019, 49% des maires déclaraient vouloir repartir. Ils sont désormais 58% à vouloir le faire, malgré un mandat marqué par la crise sanitaire, la guerre en Ukraine et les tensions inflationnistes, ainsi que la forte instabilité politique nationale.

"Le volontarisme a souvent pris le pas sur la résignation" à quatre mois du prochain scrutin, signe que "l'envie d'agir reste puissante malgré la fatigue", relève l'étude, réalisée auprès de plus de 3.700 maires.

"On augmente de presque 10 points, je ne m'attendais pas à ce chiffre. J'ai le sentiment que les maires ont passé le stade des récriminations et que quand vient le temps de l'élection, ils se remobilisent", analyse auprès de l'AFP Martial Foucault, professeur à Sciences-Po et co-auteur de l'étude, pour qui il n'y a "pas de crise des vocations", même s'il y a des vocations qui peuvent être "empêchées, ou difficiles à assumer".

Le rythme des démissions de maires, supérieur à 400 par an, n'a pourtant jamais été aussi fort que lors de ce mandat. Quant à celui des conseillers municipaux, il est évalué à 1,6 en moyenne par commune, soit 57.000 en tout depuis 2020, un chiffre "peu élevé", selon M. Foucault, qui note cependant un absentéisme régulier de conseillers dans 60% des communes interrogées.

Principal facteur de crise, les désaccords au sein des conseils municipaux, qui "fragilisent la cohésion des équipes municipales", souligne l'étude, un tiers des maires étant confrontés à une "opposition structurée" dont 58% jugent qu'elle "joue un rôle négatif".

Lorsque les conseils municipaux sont "très pacifiques", 62% des élus interrogés disent vouloir se représenter, contre seulement 46% lorsque les conseils sont jugés "agressifs" - mais seuls 8% des maires décrivent des séances du conseil municipal "agressives".

- Violences -

La volonté de poursuivre les projets engagés pour sa commune (79%) et servir l'intérêt général (78%) sont les deux premiers motifs cités pour repartir.

Ceux qui renoncent invoquent surtout le besoin de retrouver du temps pour leur vie personnelle (79%). L'âge joue un rôle clé: 73% des moins de 35 ans souhaitent repartir contre seulement 30% des plus de 75 ans.

La satisfaction dans sa vie personnelle favorise également l'engagement, tandis que les maires de villages sont plus prompts à jeter l'éponge.

En cas de baisse des recettes, les maires couperaient d'abord dans le budget voirie et espaces verts, devant les aides aux associations et les dépenses culturelles, quand les Français sacrifieraient le sport, puis les aides aux associations et à la culture.

L'accès aux soins s'impose comme un thème de campagne prioritaire, tandis que la problématique des personnes âgées apparaît comme trois fois plus importante dans les très petites communes que dans les communes moyennes.

Interrogés sur la situation financière de leur commune, près de 9 maires sur 10 la jugent "saine", soit plus de 10 points de plus qu'en 2022, année marquée par la crise énergétique.

"Les maires ont tendance à s'auto-congratuler à la veille de l'élection. Les indicateurs sont au rouge en milieu de mandat, et au vert en fin de mandat", observe Martial Foucault.

Depuis 2020, les violences contre les élus se sont d'abord envolées, puis légèrement stabilisées après la mi-mandat.

Les maires déclarent à 65% avoir déjà été victimes d'incivilités, soit 12 points de plus qu'en 2020. Ils sont 36% à avoir subi des injures et insultes (+7 points) ou encore à avoir été attaqués ou menacés (28%) sur les réseaux sociaux (+8 points), tandis que des agressions physiques sont signalées par 8% des maires (+3 points).

L'enquête a été administrée en ligne du 1er au 29 octobre.

  08:51

    Les maires qui ont endetté leur communes ou augmenter les impôts plus que l’ inflation ne devrait pas avoir le droit de se représenter . C est une question de respect pour la population et pour leur successeurs. Mais voilà le pouvoir ne connaît pas la raison

