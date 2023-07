information fournie par So Foot • 28/07/2023 à 10:54

Malgré un but de Giroud, la Juventus bat l’AC Milan aux tirs au but

Une confrontation italo-italienne en Californie.

Malgré le décalage horaire et les heures d’avion pour se rendre à Carson, Olivier Giroud n’a pas perdu ses bonnes habitudes. Dans la nuit de jeudi à vendredi, l’international français s’est illustré en marquant le second but de l’AC Milan face à la Juventus. Au cours d’un match très rythmé avant les habituelles salves de changement dans le deuxième acte, l’Allemand Malick Thiaw avait ouvert le score pour les Rossoneri , sur une passe décisive de Théo Hernandez, avant que Danilo n’égalise.…

EL pour SOFOOT.com