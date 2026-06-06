Malgré un bijou de Robinson, l'Allemagne termine sa prépa par une victoire contre le pays hôte
États-Unis 1-2 Allemagne
Buts : Robinson (37 e ) pour les States // Havertz (52 e ) et Sané (57 e ) pour les Allemands
Déjà qu’un match à dix changements casse le rythme… Dans la chaleur de Chicago, cet États-Unis – Allemagne à 18 changements a permis à l’Allemagne de remporter une neuvième victoire d’affilée. Dans ce remake du quart de finale du Mondial 2002 qui avait validé la qualif de l’Allemagne au bout des polémiques, on a pu observer un Julian Nageslmann avec une jolie casquette, plein de pubs pour un soda et des Américains gueuler « USA, USA » .…
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer