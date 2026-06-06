Malgré un bijou de Robinson, l'Allemagne termine sa prépa par une victoire contre le pays hôte

Malgré un bijou de Robinson, l'Allemagne termine sa prépa par une victoire contre le pays hôte

États-Unis 1-2 Allemagne

Buts : Robinson (37 e ) pour les States // Havertz (52 e ) et Sané (57 e ) pour les Allemands

Déjà qu’un match à dix changements casse le rythme… Dans la chaleur de Chicago, cet États-Unis – Allemagne à 18 changements a permis à l’Allemagne de remporter une neuvième victoire d’affilée. Dans ce remake du quart de finale du Mondial 2002 qui avait validé la qualif de l’Allemagne au bout des polémiques, on a pu observer un Julian Nageslmann avec une jolie casquette, plein de pubs pour un soda et des Américains gueuler « USA, USA » .…

UL pour SOFOOT.com