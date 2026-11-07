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Malgré un bijou de Cherki, Manchester City plonge face à Nottingham Forest
information fournie par So Foot 07/11/2026 à 20:55

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Malgré un bijou de Cherki, Manchester City plonge face à Nottingham Forest

Malgré un bijou de Cherki, Manchester City plonge face à Nottingham Forest

Nottingham Forest 3-1 Manchester City

Buts : Cunha (6 e ), Delap (18 e , 73 e ) pour les Tricky Trees / Cherki (52 e ) pour les Citizens

Pas si blue le sky de Manchester City. En déplacement sur la pelouse de Nottingham Forest ce samedi, les hommes d’Enzo Maresca ont accusé un troisième revers consécutif en championnat, les reléguant désormais à 6 points du leader Arsenal, vainqueur de Hull City plus tôt dans l’après-midi.…

OC pour SOFOOT.com

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