Malgré un accueil "timide" à Paris, Bogota persiste dans son "échange dette contre action climatique"

Malgré un accueil "timide" reçu lors du Sommet pour un nouveau pacte financier mondial à Paris, le président colombien Gustavo Petro a déclaré vendredi qu'il continuera à essayer de convaincre l'Union européenne d'"échanger la dette" des pays pauvres "contre de l'action climatique".

Jeudi, M. Petro avait plaidé pour un "grand plan Marshall mondial pour les investissements", basé sur la taxation des transactions financières et sur sa proposition d'"échanger la dette contre l'action climatique" face à la crise actuelle.

L'Allemagne "ne croit pas" à cette proposition, la France "est un peu plus souple", le président américain Joe Biden y serait favorable mais cela dépendrait du Congrès, et "l'Union européenne (UE) dans son ensemble n'en discute même pas", a-t-il énuméré lors d'un entretien à l'AFP.

Et le leader de gauche de déplorer cet accueil "timide" durant le sommet de Paris, où une quarantaine de dirigeants ont débattu jeudi et vendredi de la manière de transformer le système financier mondial pour l'adapter à la lutte contre le réchauffement climatique.

"J'espère que cette proposition sera mise sur la table des discussions entre l'UE et la Celac (Communauté des Etats d'Amérique latine et des Caraïbes)", prévues les 17 et 18 juillet à Bruxelles, a déclaré M. Petro, qui espère également en discuter avec l'Union africaine (UA) en septembre.

Des exemples existent pourtant déjà, mais ils sont discutés "bilatéralement" quand ils devraient l'être "par blocs", a-t-il affirmé.

Début mai, l'Equateur avait annoncé la conversion d'environ un milliard de dollars de dette contre l'allocation de 450 millions de dollars à la protection des îles Galapagos.

L'accord entre Quito, le Credit Suisse et la BID (Banque interaméricaine de développement), avait été présenté comme le "plus grand échange au monde de dette en faveur de la protection de la nature".

Le président colombien a également proposé la création d'un groupe d'experts chargé d'élaborer des scénarios de réforme du système financier mondial en vue du prochain sommet de l'ONU sur le climat, la COP28, qui se tiendra à la fin de l'année à Dubaï.