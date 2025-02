Malgré Trump, les avocats mexicains très demandés aux Etats-Unis pour le Super Bowl

Des avocats dans une usine de conditionnement de la municipalité d'Uruapan, dans l'État de Michoacan, au Mexique, le 5 février 2025 ( AFP / ALFREDO ESTRELLA )

"Le client les veut toujours" : malgré les menaces tarifaires de Donald Trump, les avocats mexicains sont toujours aussi demandés aux Etats-Unis à la veille du Super Bowl ce dimanche, où la consommation de guacamole va battre des records.

Dimanche, les Kansas City Chiefs et les Philadelphia Eagles vont disputer la finale du championnat de football américain à la Nouvelle-Orléans, avec un spectacle de Kendrick Lamar à la mi-temps.

Le grand rendez-vous sportif de l'année marque un record de consommation de guacamole, la fameuse purée d'avocats.

A quelques jours du Super Bowl, la menace de Trump ne mine pas l'optimisme des travailleurs à Uruapan dans le Michoacan (nord-ouest), grande région productrice d'avocats.

"Les petits arbres sont ici, les avocats sont ici, le client les voudra", déclare à l'AFP Agustín del Río, producteur de la région.

La valeur des exportations d'avocats du Mexique s'élève à plus de trois milliards de dollars par an, ce qui a permis la floraison de vergers et d'emballeurs dans le Michoacán, une région agro-industrielle dynamique un peu plus grande que le Costa Rica, où se concentre la majeure partie de la production.

- "Une monnaie d'échange" -

Lorsque Trump a annoncé des taxes sur les produits importés du Mexique et du Canada, les accusant de tolérer le trafic de fentanyl et la migration illégale, les producteurs d'avocats et d'autres industries orientées vers l'exportation, comme l'automobile, ont plongé dans l'incertitude.

Vue aérienne d'une plantation d'avocats à Uruapan, dans l'Etat du Michoacan, au Mexique, le 5 février 2025 ( AFP / ALFREDO ESTRELLA )

"Est-ce que cela m'inquiète? Bien sûr, comme cela inquiéterait tout le monde que l'on impose une taxe sur ce que vous vendez ou exportez", déclare M. del Río, 49 ans.

"Qu'avons-nous fait de mal? Nous sommes une monnaie d'échange", ajoute-t-il parmi les arbres luxuriants de son verger à Uruapan, qui, avec d'autres villes de la région, a envoyé environ 110.00 tonnes d'avocats pour le Super Bowl, selon l'association des producteurs et exportateurs d'avocats au Mexique, APEAM.

Pour l'instant, Trump a accepté de retarder les taxes d'un mois, jusqu'au début mars. En échange, le Mexique s'est engagé à déployer 10.000 soldats à la frontière avec les États-Unis.

Des employés emballent des avocats dans une usine de conditionnement à Uruapan, dans l'État de Michoacan, au Mexique, le 5 février 2025 ( AFP / ALFREDO ESTRELLA )

Près du verger d'Agustín del Río, des dizaines d'employés travaillent à emballer les avocats, un processus mécanisé qui permet aux cargaisons d'atteindre la frontière en un jour.

D'immenses machines trient les fruits par taille et par qualité, puis des ouvrières les placent dans des cartons de 25 livres.

Chaque opération d'emballage ne prend que 30 secondes, de sorte que ce lieu traite quotidiennement 150 tonnes étiquetées "Avocados from Mexico.

Une employée emballe des avocats dans une usine de conditionnement à Uruapan, dans l'État de Michoacan, au Mexique, le 5 février 2025 ( AFP / ALFREDO ESTRELLA )

The world's finest" (les avocats du Mexique, les meilleurs du monde).

Conservées au froid, les boîtes ont des codes qui permettent de suivre toute la chaîne de production.

De plus, pour chaque cargaison, un inspecteur du département américain de l'agriculture (USDA) prélève un échantillon pour vérifier son innocuité à la frontière.

Comme si cela ne suffisait pas, les transporteurs doivent encore se méfier des vols dans une zone qui a souffert des assauts de la violence et des extorsions de la criminalité organisée, bien que les policiers locaux affirment qu'elle est désormais "tranquille".

Une employée colle une fiche d'instructions sur les boîtes d'avocats dans une usine d'emballage à Uruapan, dans l'État de Michoacan, au Mexique, le 5 février 2025 ( AFP / ALFREDO ESTRELLA )

Les avocats sont l'un des exemples de la forte intégration économique entre le Mexique et les Etats-Unis, grâce à l'accord commercial existant depuis 1994 et que Trump a renégocié lors de sa première présidence (2017-2021).

Pour toutes ces raisons, M. del Río a poussé un soupir de soulagement après l'accord entre Trump et la présidente mexicaine, Claudia Sheinbaum, bien qu'il ne doute pas que ses avocats convoités aient de nombreux Super Bowl devant eux. "Jusqu'où va l'incertitude? La rhétorique? Heureusement, le client les veut toujours".