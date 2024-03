information fournie par So Foot • 02/03/2024 à 10:46

Malgré tout, Paris ne perd pas à l’extérieur

Les Parisiens voyagent plutôt bien, merci pour eux.

Non content d’être la dernière équipe des 5 grands championnats à ne jamais avoir été menée à l’extérieur cette saison, le Paris Saint-Germain est surtout devenu invincible loin du Parc des Princes en championnat. En effet, il n’a plus été battu en déplacement depuis désormais 19 rencontres, à la suite de son nul à Monaco vendredi soir, et une défaite en Principauté justement, le 11 février 2023. Cette marque constitue un record pour le champion de France.…

JF pour SOFOOT.com