Malgré son déclin, Manchester United reste performant contre le rival historique, Liverpool

S'il semble décliner affreusement ces dernières saisons, Manchester United reste performant lorsqu'il s'agit d'affronter l'ennemi, Liverpool. De quoi faire perdurer la rivalité historique entre les deux clubs, et laisser un peu de suspense sur le résultat de leur confrontation dominicale.

LiverpoolManchester United le 19/01/2020 à 17:30 Premier League

Le constat est trop symbolique pour le laisser sous silence, en ce dimanche de retrouvailles. Le 20 octobre dernier, Liverpool se présente à Old Trafford la poitrine gonflée de certitudes et les chaussettes remplies de confiance. Après huit victoires en autant de journées de Premier League, lespointent en effet à la première place du championnat et pensent faire de la bouillie mancunienne au moment d'affronter une équipe n'ayant gagné que deux fois et déjà larguée en huitième position à la suite de deux revers humiliants loin de chez elle (à West Ham, et à Newcastle). Pourtant, rien ne se passe comme prévu : United élève son niveau de jeu, Marcus Rashford ouvre le score à la demi-heure de jeu, et le favori doit attendre les ultimes minutes du temps réglementaire pour égaliser par Adam Lallana.