Jean-Luc Mélenchon, leader de La France Insoumise (LFI), à Montpellier, le 25 novembre 2026 ( AFP / Sylvain THOMAS )

Jean-Luc Mélenchon n'a jamais été un grand aficionado de l'Allemagne, pays symbole de la doxa budgétaire européenne qu'il combat tant. Mais le candidat Insoumis s'y rend ce week-end, à l'occasion de la traduction en allemand de son dernier livre.

Le leader insoumis tiendra une conférence dans une salle de cinéma à Berlin vendredi soir pour présenter son livre "Faites mieux!", sorti en 2023 et qui vient d'être traduit dans la langue de Goethe.

La présence de Jean-Luc Mélenchon sur le sol allemand a cependant de quoi interpeller, même s'il s'y est déjà rendu deux fois depuis la création de LFI, en 2016 et 2018.

"L'Union européenne n'appartient pas aux Allemands", martelait-il dès 2012.

En 2015, il publiait un essai intitulé "Le Hareng de Bismarck (Le poison allemand)", où il voulait "percer le blindage des béatitudes de tant de commentateurs fascinés par l'Allemagne".

"Ce poison allemand est l'opium des riches", assénait-il alors.

Car le fondateur de LFI, qui veut "foutre au feu" la partie de la dette française détenue par la BCE, voit d'un très mauvais œil la rigueur budgétaire prônée par l'Allemagne au sein de l'Union européenne.

"Les Allemands sont les spécialistes du défaut sur leur dette. Ils ont fait défaut trois fois au cours du XXe siècle ! La première fois après la Première Guerre mondiale, la deuxième en 1953 et la troisième en 1990 après la réunification", écrivait-il en 2015, en référence dans les deux derniers cas à des aménagements et restructurations.

Outre l'économie, un autre volet chagrine Jean-Luc Mélenchon: le militaire.

Le candidat de gauche radicale est inquiet du projet allemand visant à constituer la plus grosse armée conventionnelle d'Europe, qu'il juge "inacceptable pour la France".

Surtout depuis que le parti d'extrême droite AfD a pris le pouvoir dans une région.

"Notre partenaire d'outre-Rhin est travaillé par des aspirations hégémoniques que les récents succès des néo-nazis rendent particulièrement préoccupantes", s'inquiétait ainsi LFI début octobre.

Die Linke pas encore au pouvoir

Et quand l'armée et l'extrême droite allemande entrent dans la même équation, le souvenir de la Seconde Guerre mondiale est facile à conjurer.

"La dernière fois ça n'a pas suffi, on recommence?", a ainsi lancé en septembre le candidat de 75 ans, en prêtant comme intention aux Allemands d'envisager de rentrer en conflit militaire avec la Russie.

"Ce voyage sera l'occasion de rappeler qu'il y a deux horizons possibles, le nôtre, ou celui de M. (Friedrich) Merz (le chancelier allemand, ndlr): alignement sur Washington, course à l'armement et rigueur budgétaire", assure à l'AFP le député Insoumis Hadrien Clouet, vice-président du groupe d'amitié France-Allemagne à l'Assemblée nationale, qui accompagne Jean-Luc Mélenchon ce week-end.

"Chaque peuple est souverain mais on ne veut pas subir en France les conséquences de l'ordolibéralisme allemand", ajoute-t-il.

"Jean-Luc Mélenchon a la même position que la gauche allemande", précise M. Clouet en réfutant toute germanophobie de la part du leader Insoumis.

La méfiance de LFI ne vise "pas les citoyens allemands", précise pour sa part le coordinateur de LFI, Manuel Bompard.

Ce week-end berlinois donnera probablement lieu à des rencontres informelles avec des élus du parti de gauche radicale allemand Die Linke, qui a remporté les dernières élections municipales à Berlin.

Mais il n'y a pas de rencontre prévue avec la future maire Elif Eralp, qui n'a pas encore été officiellement investie.

C'est, en effet, un problème de timing : faute de majorité absolue, Die Linke est en train de négocier avec les écologistes et sociaux-démocrates allemands pour former une coalition de gouvernement.

"Cela aurait été bien de la rencontrer si les négociations avaient abouti. Mais nous ne voulons pas nous immiscer dans leurs discussions", indique Hadrien Clouet.

Surtout que pour gouverner, Elif Eralp est obligée de faire des compromis. Ce qui est contraire à la ligne insoumise.

Die Linke a, en effet, remporté les élections berlinoises de septembre notamment grâce à un projet de nationalisation de quelque 240.000 logements détenus par de grands bailleurs privés.

Mais pour gouverner, le parti a toutefois accepté de réduire la cible à 160.000 logements appartenant à des groupes possédant plus de 10.000 biens.

"Ce n'est pas un sujet. C'est le modèle allemand: elle ne peut pas être maire sans négocier", balaie Hadrien Clouet.