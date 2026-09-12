Malgré Paris Brunner, Monaco partage les points à Strasbourg

Strasbourg 1-1 Monaco

Buts : Sané (52 e , CSC) pour le Racing // Brunner (72 e ) pour l’ASM

Brunner enchaîne mais Monaco lâche du lest. Fort de trois succès consécutifs et de son statut de solide leader de Ligue 1 avant la J4, Monaco se déplaçait avec des ambitions en terres strasbourgeoises ce samedi. Si son attaquant allemand a encore épaté la galerie avec un but sublime, les joueurs de Filipe Luis devront se contenter du partage des points face à un Racing entreprenant et qui a pu compter sur un bon Filip Jorgensen dans les buts en fin de match (1-1) .…

JF pour SOFOOT.com