Malgré les insultes envers Álvarez, Simeone ne compte pas se fâcher avec ses supporters

Faites ce que vous voulez, ce n’est pas mon dos. Absent lors de la victoire de l’Atlético de Madrid face à Málaga (2-0) ce mercredi, Julián Álvarez a tout de même entendu son nom descendre des tribunes du Metropolitano, où une partie des supporters l’a insulté en raison de ses envies de départ vers le FC Barcelone. Interrogé après la rencontre sur le traitement réservé à son attaquant, Diego Simeone n’a pas vraiment voulu voler au secours de l’Argentin : « J’ai un grand respect pour nos supporters. » Et puis… non, c’est tout.

« Notre meilleur joueur en attaque »

La réponse tranche avec le discours tenu quelques jours plus tôt par le Cholo , qui présentait encore Álvarez comme le « meilleur joueur en attaque » des Colchoneros et assurait vouloir construire son équipe autour de lui. L’Argentin souhaite pourtant quitter l’Atlético pour le FC Barcelone et n’a pas vraiment caché ses envies d’ailleurs durant l’été , bien que les dirigeants madrilènes ont jusqu’ici fermé la porte à son départ.…

MJ pour SOFOOT.com