Malgré les grèves, ils racontent leur système D pour fêter Noël

La fête même sans la trêve ? Bien sûr que c'est possible, et des milliers de voyageurs le prouvent depuis plusieurs jours dans les gares, les aéroports, les stations-service et sur les trottoirs parisiens plus arpentés que jamais, faute de métros en sous-sol.Sur le front social, ce 25 décembre est un jour de grève comme les autres. Selon les prévisions de la SNCF et de la RATP, on attend un TGV sur trois, un Transilien sur six et trois TER sur dix ; et en région parisienne, des métros et RER plus rares encore que les jours précédents. Cerise sur la bûche : la tempête Fabien, qui a soufflé sur le Sud-Ouest et la Corse ce week-end, a encore compliqué la donne.Mais pas au point d'empêcher Patricia d'embarquer à temps d'Ajaccio sur un ferry pour rejoindre ses proches et le continent. Ni Jonas, 3 ans, d'arriver en train à Nantes, chez papi et mamie, son papa au bout du bras. Ni Pierre, ni Jacques, ni Barbara, qui ont accepté de nous raconter leur système D pour fêter Noël, quand même.« Finalement, tout le monde est à Paris »Pierre, 29 ans, cadre Augustin (à gauche) et Pierre en plein préparatifs du réveillon de Noël. LP/Philippe Lavieille Tant pis pour le ciel de Provence. Cette année, c'est dans sa coloc sous les toits du XVe arrondissement que Pierre fête Noël avec sa mère, ses deux frères et sa sœur. Frédérique, la maman, a apporté fruits de mer et poisson. Pierre est descendu à la station-service pour s'approvisionner en bûches. Des vraies, en bois, qui brûleront dans la cheminée, pour que « ça fasse plus Noël », explique le jeune homme, qui ne compte guère sur son sapin pour illuminer la fête : il n'avait qu'une seule boule à accrocher à l'arbuste.Mais la crèche trône en bonne place sous une sculpture africaine représentant une girafe. « Que de l'authentique », rigole le jeune homme. Ce catholique pratiquant avait aussi prévu, pour le 24, une messe de minuit en famille « un peu ...