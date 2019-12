Malgré le "plan hôpital", le moral des soignants au plus bas

Selon un sondage, plus de la moitié des infirmiers et des aides-soignants hospitaliers se sentent incapables de faire correctement leur travail. Deux-tiers des soignants hospitaliers estiment qu'ils seront défavorisés par la réforme des retraites.

Manifestation pour sauver l'hôpital public, le 17 décembre à Paris. ( AFP / ALAIN JOCARD )

Moral en berne à l'hôpital. Selon le Carnet de santé, réalisé par Odoxa pour la Mutuelle nationale des hospitaliers (MNH), franceinfo et Le Figaro , plus de la moitié des infirmiers et des aides-soignants travaillant à l'hôpital se sentent incapables d'exercer correctement leurs missions, malgré les annonces du "plan hôpital" présenté en novembre par la ministre de la Santé Agnès Buzyn. Ainsi, 54% des soignants hospitaliers à se dire mécontents à l'hôpital . Cette souffrance au travail des soignants est bien plus importante que celle constatée dans le reste de la population française : près de 80% des Français se disent satisfaits au travai. Cette souffrance n'est pas répartie de la même façon suivant les postes occupés au sein de l'hôpital. Ainsi, les cadres de santé sont bien plus épanouis que les infirmiers ou les aides-soignants.

Par ailleurs, cette étude révèle un constat unanimement partagé : l'hôpital va mal pour près de 80% des Français et pour la quasi-totalité des personnels hospitaliers (96%). La situation des urgences est aussi jugée critique par une écrasante majorité des sondés. Français et personnels hospitaliers se montrent également pessimistes sur la situation de l'hôpital et le fonctionnement de notre système de santé . Pour une majorité des Français et pour 9 soignants sur 10, cela ne s'arrangera pas en 2020.

Enfin, d eux-tiers des personnels hospitaliers estiment qu'ils seront désavantagés par le nouveau système de retraite , un taux plus élevé que dans le reste de la population. Ainsi, 48% des Français jugent qu'ils seront pénalisés par la réforme. Parmi les soignants hospitaliers, les infirmiers se montrent les plus pessimistes : 70% d'entre eux pensent que la réforme va les désavantager.

Cette étude a été réalisée par internet du 16 au 20 décembre auprès d'un échantillon de 1.002 personnes représentatif de la population française et auprès d'un échantillon de 936 professionnels de santé hospitaliers.