Le célèbre groupe de musique Mahaleo a perdu deux de ses membres en moins de quinze jours, alors que la formation s'apprête à fêter ses 50 ans d'existence.

Au centre du gymnase, une scène aux couleurs du drapeau de Madagascar. Et, posé délicatement devant, le cercueil couvert de gerbes de fleurs blanches. Les gradins et les sièges ne désempliront pas. Le temps d'une soirée, personnalités du monde de la culture et habitants d'Antananarivo, la capitale malgache, se sont assis côte à côte, mercredi 6 novembre, au palais des sports de Mahamasina pour la veillée funèbre en l'honneur de Dadah Rabel (Rakotobe Andrianabela), décédé trois jours auparavant d'un AVC lors d'un déjeuner de famille. Il avait 65 ans.

Le 20 octobre, la tragédie avait frappé une première fois le célèbre groupe de musique Mahaleo. Fafah (Famantanantsoa Rajaonarison), poète et auteur, la voix de tête de la formation, mourrait des suites d'une longue maladie. Ils étaient sept (Raoul - Razafindranoa Raosolosolofo - est décédé 2010 et Nono - Rakotobe Andrianabelina - en 2014), ils ne sont désormais plus que trois : Charles, Bekoto (Honoré Rabekoto) et Dama (Zafimahaleo Rasolofondraosolo).

Le groupe a pour l'instant suspendu tous ses contrats, pour prendre du repos, mais l'aventure ne s'arrêtera pas là, assurent-ils. « Mahaleo, c'est plus que de la musique, c'est un mouvement et un esprit, affirme Bekoto. Ça, c'est immortel. Nous ne sommes plus que trois, mais la création et le militantisme doivent continuer, au nom de Madagascar. »

Mahaleo signifie « libre » en malgache. Et pour cause : leur histoire est intimement liée aux soubresauts politiques de la Grande Ile. La formation de folk naît au cœur des grèves d'Antsirabe en 1972, dirigées contre la politique néocolonialiste de la première République et ses accords de coopération. Le régime est alors dirigé par Philibert Tsiranana et n'y survivra pas. Dama, Raoul, Bekoto, Raoul et Nono sont encore étudiants à l'époque et animent les grèves de leurs lycées.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr