Malgré la volonté de l’Inter Miami, Grêmio s’oppose à la vente de Luis Suárez

Le FC Barcelone américain, ce n’est pas pour tout de suite.

Ce n’est plus un secret, les dirigeants de l’Inter Miami rêvent de porter un maillot rayé bleu et rouge, de jouer au Camp Nou et d’entendre parler catalan dans les tribunes. Après les achats successifs de Lionel Messi, Sergio Busquets et Jordi Alba, le club de Floride veut s’offrir Luis Suárez pour compléter le puzzle Barça 2015. Interrogé sur le sujet en conférence de presse, Gerardo Martino – ancien entraîneur des Blaugrana – n’a pas botté en touche et a confirmé l’intérêt porté à l’avant-centre uruguayen. Une transparence à laquelle n’a pas goûté Renato Portaluppi, technicien de Grêmio qui espère garder Luis Suárez sous ses ordres.…

EL pour SOFOOT.com