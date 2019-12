Malgré la grève : «A Noël, on met tout en œuvre pour être ensemble»

Spécialiste des relations familiales, la psychothérapeute et essayiste Nicole Prieur explique pourquoi on se donne tant de mal pour fêter Noël, même si cette fête, si chargée d'affects, n'est pas toujours la plus reposante. LIRE AUSSI > Malgré les grèves, ils racontent leur système D pour fêter NoëlPourquoi Noël a-t-il une telle importance dans la société ?NICOLE PRIEUR. Parce que Noël renvoie à l'image de la famille mythique, unie, à laquelle on a tous envie de croire, qu'on soit religieux ou pas. C'est une aussi une fête de dons, qui permet de retisser les liens. Alors on met en œuvre tous les moyens possibles pour être ensemble ce jour-là. Le piège, c'est qu'une fois réunie, la famille réelle se donne à voir avec tous ses défauts. Et on court le risque d'être d'autant plus déçu qu'on a fait beaucoup d'efforts pour être là.Voulez-vous dire que cette année, on se disputera (encore plus) à table ?Pas forcément. La famille est à la fois le lieu du premier amour et des premières souffrances. Nous avons tous un rapport ambivalent avec elle, et, en général, il y a toujours un temps pendant lequel tout le monde se supporte... avant les règlements de compte. Vu les difficultés qu'ont connues beaucoup de gens pour se déplacer, la trêve familiale sera peut-être plus longue que d'habitude cette année. On attendra avant d'aborder les sujets qui fâchent comme la réforme des retraites...Que peut-on faire pour rester zen, avec la fatigue accumulée dans les transports et les bouchons ?L'important, c'est de trouver la bonne distance. On peut par exemple imaginer être dans une bulle, avec un espace de neutralité entre les autres et soi. Ou un arbre, stable et droit. On peut aussi se dire qu'on va au repas de Noël comme on va au théâtre, en sachant que chacun jouera un rôle, et s'en amuser d'avance.Et si un des membres de la famille ne peut pas venir ?Les autres ne lui en voudront ...