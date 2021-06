Malgré la crise, les PME ont fait plus de bénéfices en 2020

Leurs résultats nets ont augmenté en moyenne de 2%, révèlent Les Echos. Par contre, l'endettement a progressé de 9,2% en moyenne, un chiffre qui inquiète les professionnels.

Marché aux puces de Saint-Ouen, en banlieue parisienne. ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Dans l'ensemble, les petites et moyennes entreprises (PME) ont bien résisté à la crise. Selon le baromètre Image PME de l'Ordre des experts-comptables révélé jeudi 3 juin par Les Echos , les entreprises de moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires ont enregistré en moyenne une hausse de 2% de leurs bénéfices en 2020 . La situation est "beaucoup moins catastrophique que prévu", estime dans le quotidien économique Lionel Canesi, président de l'Ordre des experts-comptables qui a analysé les liasses fiscales d'un million de PME.

L'activité de ces sociétés, impactées par les confinements et les fermetures administratives, est toutefois en recul. Selon ce baromètre, le chiffre d'affaires moyen enregistre une baisse de 6,6% entre 2019 et 202 . "On aurait pu s'attendre à un recul plus important. En fait certains secteurs ont réussi à se redresser malgré la crise, comme ces activités touristiques qui se sont rattrapées l'été", souligne Lionel Canesi dans Les Echos . Ce chiffre cache toutefois d'importantes disparités. Des secteurs comme l'hébergement-restauration (-29,2%), les arts, spectacles et activités récréatives (-35,9%) ou les salons professionnels et congrès (-49%) ont plongé. En revanche, le secteur de l'alimentation a vu son chiffre d'affaires augmenter de 8,8%.

Comme le souligne le quotidien économique, la hausse moyenne des bénéfices des PME s'explique notamment par les aides massives apportées par l'Etat . "Les aides ont parfois compensé au-delà de la perte, d'autant qu'elles sont non imposables, ce qui explique que les entreprises sortent de la crise plutôt en bonne santé", souligne Laurent Benoudiz, président de l'Ordre des experts-comptables d'Ile-de-France. Ainsi, le résultat net moyen de la restauration traditionnelle est en hausse de 6,6% et celui des arts, spectacles et activités récréatives de 12,3%. A l'inverse, dans le secteur de l'organisation de salons et congrès, le résultat net chute de 35,7%, quand le secteur de l'hôtellerie enregistre une baisse de son résultat net de 20,6%.

Le baromètre Image PME de l'Ordre des experts-comptables révèle par ailleurs en avant un chiffre qui inquiète les professionnels : l'endettement des entreprises a progressé de 9,2% entre 2019 et 2020 , un chiffre qui s'explique par la contraction de prêts garantis par l'Etat, de dettes accumulées et de reports de charges. La hausse est encore plus marquée dans la construction (+23%) et l'hébergement-restauration (+16%). Pour faire face à cette situation, l'Ordre des experts-comptables préconise d'étaler sur 10 ans la dette de ces entreprises afin que cela ne "grève pas leurs investissements de redémarrage".