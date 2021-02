Malgré la crise, "l'industrie aéronautique a montré qu'elle était capable de produire et d'innover", estime le PDG de Dassault Aviation

Selon Eric Trappier, le secteur n'échappera toutefois pas à des plans d'économies pour s'adapter à la baisse durable de l'activité.

Le PDG de Dassault Aviation, Eric Trappier, en juin 2020. ( AFP / ERIC PIERMONT )

Dans un entretien aux Echos publié vendredi 5 février, Eric Trappier a salué la résistance du secteur qui a "su s'organiser pour faire face" à cette crise "sans précédent" et le "soutien de l'Etat" qui a permis "d'éviter un effondrement. "2020 fut une année extraordinaire dans tous les sens du terme. Personne n'avait imaginé un tel choc. Mais passé un court délai d'adaptation, l'industrie aéronautique a montré qu'elle était capable de continuer à produire, à développer de nouveaux programmes et même à gagner des commandes ", a souligné le PDG du groupe dans le quotidien économique. "Nous le devons à la filière aéronautique, qui a su s'organiser pour faire face ensemble. Mais aussi au soutien de l'Etat, qui a su mettre rapidement en place des mesures de chômage partiel et de prêts garantis, afin d'éviter un effondrement", a-t-il ajouté.

Selon lui, le secteur n'échappera toutefois pas à des plans d'économies pour s'adapter à la baisse durable de l'activité. Car si "certains estiment qu'on verra le début d'une reprise dans six mois, grâce à l'arrivée des vaccins", Eric Trappier estime que "cela prendra un peu plus de temps". Toutefois, "la prolongation du chômage partiel et le plan de relance du gouvernement permettent d'éviter un effondrement. Sans ces aides, la baisse de la production aéronautique de 30 % se serait traduite par quelque 60.000 suppressions de postes sur un effectif total en France d'environ 200.000 emplois. Grâce aux mesures gouvernementales, nous avons pu en sauver la moitié. Mais il reste encore 30.000 emplois menacés. Et plus la crise dure, plus le risque est important", a-t-il expliqué dans Les Echos .

Pour Eric Trappier, " la période la plus délicate sera la fin des aides d'Etat ", période où il faudra notamment "rembourser les PGE (prêts garantis par l'Etat) tout en continuant à financer la modernisation de l'outil de production". Et si la fin des aides doit coïncider avec la reprise, la date étant incertaine, "c'est à ce moment que les fonds d'investissement spécifiques mis en place par les grands acteurs du secteur et abondés par l'Etat, devront prendre le relais pour soutenir les plus fragiles", explique-t-il.

"Inquiet pour le court-terme" mais "confiant sur le long-terme" , Eric Trappier estime que l'industrie aéronautique a encore de beaux jours devant elle. "L'avion restera un moyen de communication indispensable pour découvrir d'autre pays, comme pour faire du business. On ne peut pas traiter des affaires uniquement en visioconférence. A un moment, il faut se rencontrer. Par contre, on fera des avions différemment, en mettant encore plus l'accent sur la préservation de l'environnement. Et cette crise, avec la baisse des charges, peut être l'occasion d'accélérer la tendance dans ce domaine. Notre filière recrute et innove. Je crois à l'industrie en France, une industrie basée sur l'innovation et qui fabrique en France, dans les territoires", a-t-il assuré.

Par ailleurs, le PDG de Dassault Aviation s'est félicité de "la robustesse du modèle duale (de l'entreprise) , basé sur l'aéronautique civile avec les Falcon, et la défense, avec les ventes de Rafale, en France et à l'export". "Nous avons réussi à livrer le nombre de Rafale prévu, ainsi que 34 Falcon sur les 40 prévus initialement, certains clients nous ayant demandé de reporter leurs livraisons. Nous avons continué à soutenir nos clients. Tous les programmes de développement se sont poursuivis, même si le passage au télétravail a occasionné un peu de retard. Nous avons quand même pu faire un peu de prospection commerciale. Et nous avons même réussi à négocier une commande de Rafale pour la Grèce ! Ce qui n'avait rien d'évident", s'est félicité Eric Trappier.