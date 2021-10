Malgré des rémunérations en baisse, le gouvernement Castex est le "plus cher de la Ve République"

En dépit d'une "tendance vertueuse à la baisse des rémunérations individuelles", le nombre élevé de conseillers fait grimper la note à un niveau inédit.

L'hôtel de Matignon, en juillet 2021 (illustration) ( POOL / THOMAS COEX )

159,4 millions d'euros. Tel est le coût global du gouvernement pour l'année 2021, selon un rapport attendu du fondateur de l'observatoire de l'éthique publique, révélé jeudi 14 octobre. Les effectifs des cabinets ministériels du gouvernement de Jean Castex ont ainsi connu une "hausse sensible" en 2020 et 2021, pour en faire "le plus cher de la Ve République", malgré des rémunérations moyennes en baisse, estime l'ancien député PS et spécialiste du train de vie de l'Etat René Dosière.

Le président de l'Observatoire de l'éthique publique dénombre "559 conseillers ministériels au 1er août 2021, alors que le dernier gouvernement d'Edouard Philippe en comptait 313 en 2019, soit une hausse de 79%".

Le document budgétaire associé au projet de loi de finances 2022 mentionne quant à lui 570 "membres de cabinet", mais M. Dosière ne retient dans son calcul que les conseillers "civils", et pas le cabinet militaire de Jean Castex ou de la ministre de la Défense Florence Parly.

"Coût lié à la taille"

La hausse des effectifs s'explique par l'augmentation du nombre de ministres et le décret de juillet 2020 relevant le plafond maximal de collaborateurs: de 10 à 15 pour les ministres de plein exercice, 13 par ministre délégué et 8 par secrétaire d'Etat. A rebours du choix critiqué d'Emmanuel Macron en 2017 de réduire drastiquement le nombre de membres des cabinets ministériels.

René Dosière souligne par ailleurs une "tendance vertueuse à la baisse des rémunérations individuelles" en recul de 5,9%, malgré une rémunération moyenne encore "élevée" à 8.225 euros brut par mois pour un membre de cabinet. L'ancien parlementaire réclame une "grande vigilance" à ce sujet.

Il estime le coût global du gouvernement Castex, conseillers et personnels-support, à "160 millions d'euros" en 2021, ce qui en fait "le plus cher de la Ve République". Ce coût est lié "à la taille du gouvernement": 16 ministres de plein exercice, 14 ministres délégués et 12 secrétaires d'Etat, en 5e position sous la Ve République, le record revenant à Michel Rocard et ses 49 ministres en 1988.

En 2020, des documents budgétaires "incomplets" en raison du changement de gouvernement avaient conduit M. Dosière à une estimation erronée, à 185 millions d'euros au lieu de 160.

Parmi les "nouveautés", René Dosière signale que le nombre de contractuels dans les cabinets augmente au point de devenir pour la première fois "majoritaire" (54%), "essentiellement en raison du recrutement de jeunes collaborateurs politiques issus de LREM et du vivier des assistants parlementaires". La "féminisation" des effectifs progresse (43%), mais "les postes de reponsabilités sont toujours majoritairement occupés par des hommes" et le cabinet du Premier ministre est le "moins féminin (30%)".