Malaisie: un tribunal ordonne de nouveau l'assignation à résidence de l'ex-Premier ministre Najib

L'ancien Premier ministre malaisien Najib Razak (au centre), à son arrivée à la Haute Cour de Kuala Lumpur, le 10 novembre 2026 ( AFP / MOHD RASFAN )

La Haute Cour de Kuala Lumpur a ouvert mardi la voie au transfert en résidence surveillée de l'ancien Premier ministre malaisien Najib Razak, actuellement emprisonné, après que le procureur général a contesté une décision antérieure.

L'ex-Premier ministre purge depuis 2022 une peine de six ans de prison pour son rôle dans le retentissant scandale de corruption impliquant un fonds souverain, 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

"Conformément à l’ordonnance de grâce conditionnelle, l’accusé purgera le reste de sa peine réduite, six ans d’emprisonnement, sous assignation à résidence", a déclaré le juge Aslam Zainuddin, de la Haute Cour de Kuala Lumpur.

M. Najib devrait être transféré de la prison à son domicile, où il doit être placé mardi en résidence surveillée, a annoncé son avocat Muhammad Shafee Abdullah.

Une première assignation à résidence annoncée vendredi avait été bloquée par la justice.

"Oui, il sera aujourd'hui (mardi, ndlr) au numéro 11 de Langgak Duta", a déclaré aux journalistes l'avocat de la défense, en faisant référence au domicile de M. Najib.

M. Najib a été condamné pour son rôle dans le retentissant scandale de corruption impliquant le fonds souverain 1MDB, aujourd'hui dissous, qui avait déclenché des enquêtes notamment aux États-Unis, en Suisse et à Singapour.

Le détournement de centaines de millions de dollars du fonds 1MDB --censé œuvrer au développement économique de la Malaisie-- pour des dépenses privées comme un yacht géant ou des œuvres d'art, a été déterminant dans la défaite aux législatives en 2018 de M. Najib et de son parti, l'Organisation nationale unifiée malaise (Umno), au pouvoir depuis l'indépendance de cette ex-colonie britannique en 1957.

Le sultan Ibrahim a accordé à l'ex-Premier ministre de 73 ans une grâce conditionnelle en septembre, lui permettant de purger le reste de sa peine à domicile à condition qu'il paie une amende de 12 millions de dollars.

Vendredi, le parti de M. Najib a indiqué que cette amende avait été réglée, condition pour sortir de prison.

Mais le procureur général du pays a aussitôt bloqué l'assignation à résidence à domicile de l'ex-Premier ministre, affirmant que son bureau avait besoin de plus de précisions sur la grâce.

Samedi, le roi a déclaré qu'il n'y avait rien à clarifier, estimant que cette grâce était "sans aucune ambiguïté". "Il ne doit y avoir aucune confusion d'interprétation", a déclaré le sultan Ibrahim dans un communiqué, ajoutant que cette mesure n'était liée à aucune autre affaire visant l'ancien dirigeant.

M. Najib a par ailleurs été condamné en décembre dernier à 15 ans d'emprisonnement pour abus de pouvoir et blanchiment d'argent dans un autre volet de l'affaire, peine censée être effectuée à l'issue de la première de six ans. Il a interjeté appel.