Malaisie : l'ex-Premier ministre Najib arrive chez lui en résidence surveillée

L'ancien Premier ministre malaisien Najib Razak (au centre), à son arrivée à la Haute Cour de Kuala Lumpur, le 10 novembre 2026 ( AFP / MOHD RASFAN )

L'ancien Premier ministre malaisien Najib Razak a quitté sa prison et est arrivé mardi chez lui où il a été placé en résidence surveillée, conformément à une décision de la Haute Cour de Kuala Lumpur, a constaté un journaliste de l'AFP.

L'ex-Premier ministre, 71 ans, purge depuis 2022 une peine de six ans de prison pour son rôle dans le retentissant scandale de corruption impliquant un fonds souverain, 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

M. Najib est arrivé à son domicile dans un quartier huppé de Kuala Lumpur dans une voiture argentée qui faisait partie d'un convoi de véhicules.

La Haute Cour de Kuala Lumpur a ouvert mardi la voie au transfert en résidence surveillée de l'ancien Premier ministre malaisien après que le procureur général eut contesté une décision antérieure.

"Conformément à l'ordonnance de grâce conditionnelle, l'accusé purgera le reste de sa peine réduite, six ans d'emprisonnement, sous assignation à résidence", a déclaré le juge Aslam Zainuddin, de la Haute Cour de Kuala Lumpur.

Une première assignation à résidence annoncée vendredi avait été bloquée par la justice.

Interrogé sur les réactions de M. Najib, l'avocat de la défense Muhammad Shafee Abdullah a déclaré qu'il s'agissait pour lui d'"un soulagement" car il attendait "depuis longtemps" son transfert en résidence surveillée.

Cependant, la résidence surveillée reste "une forme d'emprisonnement car il ne peut pas quitter la maison à moins d'avoir une permission spéciale ou une raison spécifique", a-t-il souligné.

Le ministre des Transports Anthony Loke, dirigeant d'un parti politique faisant partie de la coalition au pouvoir, a démissionné mardi en signe de protestation contre la décision de la Haute Cour. Son parti dénonce la corruption et les abus de pouvoir.

M. Najib a été condamné pour son rôle dans le retentissant scandale de corruption impliquant le fonds souverain 1MDB, aujourd'hui dissous, qui avait déclenché des enquêtes notamment aux États-Unis, en Suisse et à Singapour.

Grâce conditionnelle

Le détournement de centaines de millions de dollars du fonds 1MDB --censé œuvrer au développement économique de la Malaisie-- pour des dépenses privées comme un yacht géant ou des œuvres d'art, a été déterminant dans la défaite aux législatives en 2018 de M. Najib et de son parti, l'Organisation nationale unifiée malaise (Umno), au pouvoir depuis l'indépendance de cette ex-colonie britannique en 1957.

Le sultan Ibrahim a accordé à l'ex-Premier ministre de 73 ans une grâce conditionnelle en septembre, lui permettant de purger le reste de sa peine à domicile à condition qu'il paie une amende de 12 millions de dollars.

Vendredi, le parti de M. Najib a indiqué que cette amende avait été réglée, condition pour sortir de prison.

Mais le procureur général du pays a aussitôt bloqué l'assignation à résidence à domicile de l'ex-Premier ministre, affirmant que son bureau avait besoin de plus de précisions sur la grâce.

Samedi, le roi a déclaré qu'il n'y avait rien à clarifier, estimant que cette grâce était "sans aucune ambiguïté". "Il ne doit y avoir aucune confusion d'interprétation", a déclaré le sultan Ibrahim dans un communiqué, ajoutant que cette mesure n'était liée à aucune autre affaire visant l'ancien dirigeant.

M. Najib a par ailleurs été condamné en décembre dernier à 15 ans d'emprisonnement pour abus de pouvoir et blanchiment d'argent dans un autre volet de l'affaire, peine censée être effectuée à l'issue de la première de six ans. Il a interjeté appel.