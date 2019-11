Malaise dans l'athlétisme français : le directeur technique national écarté ?

En sortant de son entrevue avec la ministre des Sports Roxana Maracineanu ce jeudi matin, le patron de l'athlétisme français André Giraud a promis des « mesures fortes ». Le contrôle positif à l'EPO d'Ophélie Claude-Boxberger le 17 septembre, 5 mois après l'affaire Clémence Calvin a plongé la fédération, déjà abîmée par des Mondiaux médiocres au Qatar, dans une crise profonde. La ministre, qui s'était déjà entretenue avec le président de la FFA il y a quelques jours, ne lui a cette fois pas laissé le choix, réclamant d'urgence une nouvelle organisation. Le comité directeur qui, hasard du calendrier, se réunira vendredi promet d'être agité.Selon nos informations, André Giraud pourrait soumettre au vote le sort de Patrice Gergès, le directeur technique national (DTN) notamment responsable de la politique du haut niveau. Si celui-ci ne dépend pas hiérarchiquement de la FFA -- il est nommé et mis à disposition par le ministère des Sports --, le président, qui l'avait pourtant choisi en 2016, pourrait se désolidariser et pousser ainsi Roxana Maracineanu à l'extraire de la FFA.Patrice Gergès de plus en plus isoléReste à savoir si le comité directeur accepte que Patrice Gergès serve de fusible, d'autant qu'il ne dirige pas le service médical, montré du doigt après le cas de dopage. Toujours selon nos informations, des tractations ont eu lieu toute la journée. Une autre solution reste possible : la confirmation du plan, présenté au bureau directeur la semaine dernière : le trio Laurence Bily-Romain Barras-Mehdi Baala -- bien que le rôle d'électron libre de celui-ci soit désormais pointé -- pour gérer l'équipe de France et un DTN qui n'aurait plus en charge le haut niveau. Une option, sans vrai patron, qui ne serait pas jugée suffisante, même si le président envisage également de réformer le pôle médical.Quoi qu'il arrive, Patrice Gergès semble être de plus en plus isolé au ...