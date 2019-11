Malaise dans l'athlétisme français : la Fédération cherche à désamorcer la crise

Invité à exposer son bilan, Patrice Gergès, le Directeur technique national, s'est exprimé ce vendredi matin devant les membres du comité directeur de la Fédération française d'athlétisme (FFA). Il a évoqué sa méthode, sa vision et au détour d'une phrase « l'appel anonyme » qu'il dit avoir reçu où il aurait été question « de menaces sur son intégrité physique ». Aucune plainte n'a été déposée, les propos n'engagent que le DTN, mais voilà qui en dit long sur le climat malsain qui règne depuis quelque temps au sein de la FFA.« Celle-ci a vécu 24 heures difficiles », résume un proche. Et pour cause, mardi, alors que l'équipe de France se ressourçait à Saint-Malo, le scandale Ophélie Claude-Boxberger a éclaté. Un contrôle positif à l'EPO qui intervenait quelques mois après la fuite supposée de Clémence Calvin lors d'un stage à Marrakech et la mise en cause de Morhad Amdouni par une chaîne de télévision allemande.Convoqué ou invité, selon les versions, par la Ministre des sports, André Giraud, le président de la FFA, a tergiversé toute la journée de jeudi. Roxana Maracineanu lui a demandé un plan d'urgence clair ainsi qu'une organisation pour sortir du marasme. Dans la conversation, les situations, notamment, de Patrice Gergès et Mehdi Baala ont été évoquées.Personne ne tape du poing sur la tableQuelques heures plus tard, le président a pensé les faire sortir du dispositif, a changé d'avis à plusieurs reprises et finalement... tout le monde reste en place. Un seul des 35 membres du comité directeur a voté contre la motion de soutien au président, ce qui montre que personne ne tape du poing sur la table et laisse à penser qu'André Giraud sera facilement réélu pour 4 ans en 2020.On tourne donc la page des tourments sans oser affronter ce qui mine la maison bleue, et on s'enfonce un peu plus dans le désordre avec cette lettre du docteur Serra (mis en cause dans le cas ...