Maladies cardiovasculaires: la HAS veut placer le patient au cœur de la prise en charge

Les maladies cardiovasculaires (infarctus, AVC...) doivent être mieux prévenues et prises en charge en évaluant chaque patient "dans sa globalité", recommande la Haute Autorité de santé (HAS) ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Deuxième cause de mortalité en France avec 138.000 décès par an, les maladies cardiovasculaires (infarctus, AVC...) doivent être mieux prévenues et prises en charge en évaluant chaque patient "dans sa globalité", recommande la Haute Autorité de santé (HAS) comme bonnes pratiques pour les soignants.

Chaque année en France, plus d'un million de personnes sont hospitalisées à la suite d'un accident cardiovasculaire, rappelle la HAS en préambule de ces travaux publiés jeudi.

"Nous mettons vraiment l'accent sur une approche centrée sur le patient (...) et sur le fait de vraiment s'intéresser à l'ensemble des facteurs de risque, dans une approche globale", a expliqué le Dr Clarisse Dibao-Dina, présidente du groupe de travail, lors d'une conférence de presse.

"La stratégie médicamenteuse arrive dans ce contexte", appuyée sur "les médicaments avec un équilibre bénéfice-risque vraiment favorable" et déployée seulement après la mise en place de "toutes les interventions non médicamenteuses, négociées avec le patient", a-t-elle poursuivi.

Variable d'une personne à l'autre, le risque cardiovasculaire dépend de divers facteurs -âge, sexe, hérédité...-, mais aussi de déterminants sur lesquels il est possible d'agir: tabagisme, consommation d'alcool, manque d'activité physique, sédentarité, surpoids, diabète, alimentation déséquilibrée, hypertension artérielle ou hypercholestérolémie.

"Plus ils se cumulent, plus le risque pour la santé augmente", souligne la HAS.

C'est pourquoi, afin de "réduire le nombre d'événements cardiovasculaires dans la population et la mortalité associée", l'autorité appelle tous les professionnels de santé -généralistes, cardiologues, diabétologues, pharmaciens, nutritionnistes, tabacologues- à "accompagner en priorité les patients dans les changements de leur mode de vie".

"Cela implique de repérer au plus tôt les risques et de proposer une prise en charge adaptée", en fonction du niveau de risque de chaque patient considéré "dans sa globalité" et non en fonction de "chaque facteur isolément".

"Changements progressifs, réalistes"

Sa situation personnelle doit donc être évaluée: antécédents personnels et familiaux, éventuels symptômes cardiovasculaires, consommation de tabac, d'alcool, pratique d'une activité physique, habitudes alimentaires.

L'objectif est de voir avec le patient "tout ce qui peut être amélioré", a résumé le Dr Dibao-Dina, et de faire un bilan médical.

Ces "changements progressifs, réalistes et adaptés à la situation" du patient devront tenir compte de ses "priorités", ses "contraintes au quotidien" et ses "préférences", recommande la HAS.

Ce bilan doit combiner examen clinique (pression artérielle, indice de masse corporelle...) et analyses biologiques (glycémie à jeun, bilan lipidique et hépatique...). D'éventuels examens complémentaires (ECG, échodoppler, score calcique coronaire) seront "discutés au cas par cas".

Une "stratégie médicamenteuse" pourra "être proposée en complément, si besoin", recommande l'autorité de santé.

Les statines doivent être proposées aux personnes présentant "plusieurs facteurs de risque" et sont "fortement recommandées" après un accident cardiovasculaire, car elles réduisent le risque de récidive et de décès.

Et après 65 ans, la vaccination contre la grippe est "fortement recommandée", car "il y a une très forte corrélation entre les poussées d'insuffisance cardiaque et les infections saisonnières, qu'elles soient virales ou bactériennes", a souligné le Pr Bogdan Catargi, vice-président du groupe de travail.

L'aspirine à faible dose doit être réservée à la prévention secondaire.

Dans le sillage d'une loi votée en juillet et de premiers États généraux, le ministère de la Santé a dévoilé mi-octobre une feuille de route 2026-2030 pour mieux prévenir les maladies cardio-neurovasculaires, favoriser le repérage précoce des facteurs de risque et améliorer l'accompagnement des personnes les plus exposées.

L'ambition affichée est de réduire de 15% la mortalité générale liée à ces pathologies et de 10% la mortalité prématurée, avant 75 ans, d'ici 2030.