Malade, Jérémy Doku déclare forfait contre l’Iran
Ma famille d’abord. Titularisé lors du premier match de poule contre l’Égypte (1-1), Jérémy Doku ne sera pas du voyage à Inglewood face à l’Iran. Alors que son absence était déjà grandement discutée au vu de l’accouchement de sa compagne, l’ailier de Manchester City capitule pour une toute autre raison. Comme annoncé par la sélection belge sur son compte X , une maladie le gênerait depuis plusieurs jours.
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