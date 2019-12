Mal-logement : «Pour qu'aucune personne ne soit contrainte de vivre à la rue en 2020 !»

Florent Guéguen et Christophe Robert, porte-parole du Collectif des Associations Unies pour une nouvelle politique du logement.« Monsieur le président de la République, à la veille de vos vœux aux Français, le collectif vous demande d'intervenir vite et avec détermination pour enrayer l'augmentation dramatique du nombre de personnes sans domicile fixe ou mal logées, dont de nombreux enfants en famille contraints de vivre à la rue ou dans des abris de fortune.A Paris, ce sont près de 500 enfants en famille qui appellent chaque jour le 115 sans obtenir d'hébergement. Une multiplication par 4 des appels en trois ans, quand 20 000 enfants vivent déjà dans des conditions très précaires à l'hôtel en Ile-de-France. Une crise humanitaire qui s'étend dans la plupart des grandes villes, comme Lyon, Toulouse, Bordeaux, Marseille ou Rennes, confrontées à une nette progression du nombre de personnes vivant en squats ou dans des campements indignes.Face à la crise, les services de l'Etat sont mobilisés au côté des associations pour trouver des solutions, mais la reconduction à l'identique du plan d'hébergement de l'hiver dernier annoncée par le ministre du Logement ne suffira pas à apporter une solution digne à toutes les personnes vulnérables.Face à une situation indigne de la septième puissance économique mondiale, le Collectif vous demande de vous engager à ce qu'aucun enfant ne soit contraint de vivre à la rue à partir de janvier 2020. Cet objectif, qui doit être élargi à l'ensemble des personnes sans domicile, est atteignable si l'Etat mobilise immédiatement tous les sites disponibles en sa propriété, des collectivités locales ou des entreprises privées pour ouvrir des centres d'accueil adaptés, y compris via la réquisition lorsque cela s'avère nécessaire. Les conseils départementaux, compétents dans la prise en charge des mères seules avec enfant de moins de 3 ans, doivent prendre part à cette ...