Makarainen s'impose sur la mass-start, les Françaises se loupent

par Samuel Martin (iDalgo)

Lors de la mass-start d'Oberhof, Kaisa Makarainen a remporté sa première victoire de la saison. Dans des conditions climatiques très difficiles, la Finlandaise a fait parler son expérience pour se montrer plus précise que ses adversaires sur le pas de tir. Elle commet qu'une seule faute pour devancer les Norvégiennes Tiril Eckhoff et Marte Olsbu Roiseland à l'arrivée. À 37 ans, elle signe là son 27e succès en Coupe du Monde. Les Françaises ont elles subit les conséquences des rafales de vent. Anaïs Bescond termine 11e avec sept pénalités au compteur, c'est deux de moins que ses compatriotes Julia Simon et Justine Braisaz qui terminent respectivement à la 17e et 24e position.