Majorque garde espoir

par Matthieu Cointe (iDalgo) Le Real Majorque croit encore au maintien. L'équipe de Vicente Moreno a repris confiance jeudi en battant Levante à domicile, pour le compte de la 35ème journée de Liga (2-0). Cucho a ouvert le score en fin de première période alors que la pépite japonaise Takefusa Kubo a fait le break dans le second acte. Au classement, Majorque reste 18ème mais revient à trois points d'Alaves, premier non relégable, qui jouera vendredi contre le Real Madrid. Levante est 12ème et n'a plus rien à jouer sur cette fin de saison. Dans l'autre rencontre de la soirée, Eibar et Leganes se sont quittés sur un match nul et vierge (0-0). Les hommes de Javier Aguirre pointent à la 19ème place, à 6 longueurs du 17ème.

