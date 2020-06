Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Majorque et Leganes se neutralisent, Villareal grappille Reuters • 20/06/2020 à 00:38









Majorque et Leganes se neutralisent, Villareal grappille par Léo De Garrigues (iDalgo) Pas de vainqueur dans le match de la peur. Classés respectivement à la 18e et la 20e place du classement de la Liga, Majorque et Leganes n'ont pas su se départager (1-1) dans une rencontre qu'il ne fallait surtout par perdre. Salva Sevilla avait pourtant ouvert le score dès la 9e minute mais, alors que Majorque pensait tenir un succès précieux, Oscar a égalisé en fin de match. Au classement, Leganes reste lanterne rouge avec deux points de retard sur son adversaire du soir. Dans l'autre match du début de soirée, Villareal a fait une excellente opération en s'imposant sur la pelouse de Grenade (0-1) grâce à un but précoce de Gerard Moreno. Conséquence, les hommes de Javier Calleja, septièmes ce soir, sont à deux points de la 4e place.

