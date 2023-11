information fournie par So Foot • 04/11/2023 à 15:07

Majorque-Cadix décalé à cause du conflit israélo-palestinien

L’effet papillon.

Prévue le 12 décembre prochain, la rencontre entre Majorque et Cadix a été décalée, comme l’a annoncée la Liga ce samedi. Ce report est dû au match entre le Kosovo et Israël, qui a également été programmé le 12 décembre, alors que cette rencontre avait été initialement décalée à cause du conflit israëlo-palestinien. La Fifa a donc décidé d’étendre la période internationale de trois jours pour les joueurs de ces deux sélections, dont fait partie le Kosovar Vedat Muriqi, l’attaquant titulaire de Majorque.…

