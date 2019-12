Maître Bertrand : "Hatem Ben Arfa a été victime d'une forme de harcèlement moral"

Le conseil de prud'hommes de Paris a débouté ce lundi Hatem Ben Arfa de sa demande de plus de 7 millions d'euros au Paris Saint-Germain. L'avocat du joueur, maître Jean-Jacques Bertrand, revient sur cette décision, qu'il estime insatisfaisante.

"J'ai essayé en vain de prouver que la mise à l'écart du joueur n'était pas due à des raisons sportives mais à des raisons extérieures au domaine sportif et par conséquent injustifiées."

Je trouve le verdict tout à fait insatisfaisant. Sur la prime d'éthique d'abord, je ne sais pas pourquoi le conseil de prud'hommes n'accorde pas le remboursement, je ne sais pas en quels termes il a apprécié cette question. Et puis il y a tout le problème de la mise à l'écart d'un joueur de football, Hatem en l'occurrence. Et là non plus, je ne sais pas comment le tribunal a appréhendé la question mais je sais qu'il a considéré que ça n'était pas une mise à l'écart, ce qui me semble très étonnant. En réalité, je ne connais pas encore les attendus et les motifs du jugement, ce qui fait que je peux en critiquer la décision mais pas le détail. Je n'ai pas beaucoup d'informations jusqu'à maintenant.Je ne sais pas. J'essaie d'imaginer pour le moment, je n'ai pas sous les yeux le jugement qui me permettrait de savoir ce qui a été dit à cet égard. J'ai forcément une prudence pour ne pas critiquer dans le vide une motivation que j'ignore. Pour le moment, je suis impatient de savoir.Ils m'ont fait savoir que je les aurais peut-être en début d'année prochaine compte tenu de la période des fêtes. Il faut être un peu patient encore.Il y avait deux aspects.Le fait que la prime d'éthique telle qu'elle avait été appliquée, a mis mon client dans une sanction disciplinaire donc financière, ce qui est interdit par le droit du travail. Et sur le reste, le fait qu'on