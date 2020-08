Mais qui êtes-vous, les Quatre Fantastiques de la Ligue des champions ?

Alors que tous les regards sont tournés vers le Final 8 de la Ligue des champions cuvée 2019-2020, la fournée suivante commence ce samedi. Pour la troisième année d'affilée, les représentants des quatre fédérations les moins bien classées à l'indice UEFA vont s'affronter dans un mini-tournoi qui offrira au vainqueur un ticket d'or pour le premier tour de qualification. Quelles sont donc ces forces en présence ?

Non, cette Ligue des champions n'est pas un titre au rabais

Società Polisportiva Tre Fiori (Saint-Marin)

Principale innovation cette année, c'est le coefficient UEFA 2019 des nations qui est pris en compte. Et non celui 2020 des clubs, les différents champions n'ayant pas tous été sacrés lors du tirage au sort le 17 juillet dernier. Covid-19 oblige, cette troisième édition de tour préliminaire de C1 se déroulera à huis clos sur un terrain bien connu des suiveurs assidus de la Youth League : le Centre sportif de Colovray. Colovray, son billard, sa main courante, ses rebords en courbe sur lesquels on peut habituellement mater les crackitos de toute l'Europe... Ce tour préliminaire sera donc placé sous le signe de la neutralité, et c'est une autre nouveauté puisque les deux premières éditions du tour préliminaire se jouaient chez l'un des quatre participants (en l'occurrence Gibraltar, puis le Kosovo).Cerise sur le gâteau, les rencontres ne sont pas télévisées. C'est donc dans le plus grand anonymat que les têtes de série que sont Linfield et Drita affronteront respectivement Tre Fiori et Escaldes pour une place en finale, laquelle se déroulera le mardi 11 août prochain. Et si seul le grand vainqueur accède au premier tour qualificatif pour la C1, inutile de crier malheur au vaincu pour autant : les trois perdants seront reversés au deuxième tour qualificatif de la C3. Bref, il est temps de choisir son cheval !Troisième représentant saint-marinais en trois éditions, Tre Fiori part avec l'étiquette de David affrontant Goliath face à Linfield. Sacré champion