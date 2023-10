Mais qui est Fabrizio Corona, l’homme qui fait trembler le football italien ?

Il est devenu l’ennemi public numéro un du football italien en l’espace de quelques jours. À 49 ans, Fabrizio Corona a lâché sa cape de super-héros pour celle de lanceur d’alertes concernant les fameux « scommesse », autrement dit les paris sportifs. Mais qui est ce Corona ? Et est-il autre chose qu'un petit rigolo ?

« Dans une semaine, je serai définitivement un homme libre. Je suis plus beau et plus riche qu’avant. » Le 24 septembre dernier, Fabrizio Corona – après de longs mois d’absence – refait surface sur ses réseaux sociaux. « Je me suis toujours senti libre, mais j’ai été persécuté par des juges moralistes » , lâche le quadragénaire sur son compte Instagram. Car oui, le Sicilien s’est retrouvé sur le banc des accusés en janvier 2015 pour plusieurs cas d’escroquerie, extorsion et tentative d’extorsion ou encore association de malfaiteurs. Des délits commis non pas avec un Beretta mais bien avec un appareil photo. En 2000, il fonde son agence de photographie Corona’s avec laquelle il voit sa notoriété grimper en flèche. Une notoriété suffisante pour développer divers business à gauche et à droite, comme Fenice, une société événementielle dans les domaines de la publicité, de l’art et de la mode. Puis un bar-restaurant dans les Pouilles, plusieurs marques de vêtements, un salon de coiffure à Bologne ou encore VoceLibera , un magazine exclusivement destiné aux prisonniers. Entrepreneur, mais aussi détenteur d’une plastique avantageuse, le playboy rentre dans le salon des Italiens avec l’émission de télé-réalité La Fattoria (la ferme en VF).

Bourreau de Trezegol

Retour en janvier 2015. Pendant de longues années, Corona a fait du monde du football sa proie favorite : Alberto Gilardino, Adriano, Francesco Coco ou encore David Trezeguet, tous se sont retrouvés dans l’appareil photo du plus célèbre des paparazz i de la Botte. Justement, ce sont les deux derniers cités qui ont emmené leur bourreau devant les tribunaux. Alors joueur du Milan, Coco est photographié par Corona sur un yatch en présence de cinq autres hommes nus. Le plus célèbre des photographes italiens menace alors de diffuser les images. Un chantage qui fonctionne puisque Adriano Galliani, alors directeur sportif rossonero , est contraint de lâcher 18500 euros pour la non-parution de ces images. « Quand j’ai appris l’existence de ces photos, je me suis dit qu’il ne fallait surtout pas qu’elles sorten

Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com