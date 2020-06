Mais qui est Christophe Revel, le nouvel entraîneur des gardiens de l'OL ?

L'OL a tranché : pour succéder à Greg Coupet, c'est Christophe Revel, ancien chef des gardiens du Stade rennais, qui débarque dans le Rhône pour prendre en charge Anthony Lopes et les autres portiers lyonnais. Un relatif inconnu du grand public à la modeste carrière de joueur, mais qui, depuis sa reconversion, s'est construit une réputation de valeur sûre dans le milieu.

Vidéo

Devant sa machine à laver, Christophe Revel le sait : samedi soir, il disputera le match d'une vie. En attendant le jour J, le gardien de 30 balais doit faire une lessive à la maison. Il faut bien que son linge soit prêt pour la mise au vert. Le club de Vannes, 9de Ligue 2, n'a toujours pas reçu les appareils magiques pour satisfaire ses joueurs., confie-t-il amusé au, à quelques jours de la finale de la Coupe de la Ligue face au grand Bordeaux. Un moment historique pour le VOC, au bord d'une relégation en quatrième division deux ans plus tôt. Une récompense, aussi, pour une bande de potes encadrée par Stéphane Le Mignan, et pour Revel, au club depuis 2004. Mis en concurrence avec le jeune Benoît Costil (21 ans) cette saison-là, le portier contribue grandement à l'incroyable épopée de la formation morbihannaise, brillant lors des séances de tirs au but contre Valenciennes - il marquera même celui de la qualification dans ce match -, Metz et Nice., se souvient Le Mignan.Cinq ans après la fameuse panenka de son homologue nantais, Revel se retrouve donc sur la pelouse d'un Stade de France blindé. Un rêve qui se transforme en calvaire au regard de la première période : les Girondins roulent sur le Petit Poucet vannetais et plient l'affaire en douze minutes chrono. Pas vraiment irréprochable sur les trois buts signés Lire la suite de l'article sur SoFoot.com