Mais qui es-tu, Monterrey ?

Vainqueurs du Al-Sadd de Xavi en quarts de finale de la Coupe du monde des clubs, les Mexicains de Monterrey ont l'occasion ce mercredi de se montrer face à Liverpool. Avant de disputer dans dix jours une finale de Liga MX qu'ils n'ont pas remportée depuis 2010. Une confrontation bien plus importante à leurs yeux.

Monterrey dans le dernier carré du Mondial des clubs

Adoubés par Xavi

Ils étaient un peu plus de 3 000, samedi, dans les tribunes du stade Jassim-bin-Hamad de Doha, pour supporter leur équipe de Monterrey qui a disposé d'Al-Sadd, dirigé par l'ancien Barcelonais Xavi. Un avantage pris rapidement avec des superbes frappes de Vangioni et de Rodríguez, puis un succès 3-2 acquis sans trembler. Mais en demi-finale, c'est le champion d'Europe, Liverpool, qui se dresse face aux Rayados. La mission est presque impossible, mais ils n'ont rien à perdre. Des équipes engagées dans cette Coupe du monde des clubs, c'est la plus habituée, avec des participations en 2011, 2012 et 2013.La Liga MX, véritable Premier League d'Amérique, paie grassement ses joueurs. Et les joueurs de la Pandilla ont des arguments à faire valoir dans ce duel pas si déséquilibré. L'effectif est un savant alliage entre espoirs mexicains et internationaux sud-américains qui vont jouer avec la volonté de se mesurer à ce qui se fait de mieux dans le monde du ballon rond. Les relayeurs Jonathan Gonzalez et Carlos Rodríguez (20 et 22 ans) représentent la meilleure relève à Andrés Guardado (Betis) et Héctor Herrera (Atlético de Madrid) en sélection aztèque. Derrière le renard Rogelio Funes Mori, Rodolfo Pizarro (25 ans), éternel espoir arraché aux Chivas Guadalajara pour 16 millions de dollars, a aussi une carte à jouer.", a lancé Xavi après la défaite d'Al-Sadd. Flatteur pour les coéquipiers de l'international Miguel Layún... Avec destous juste arrivés au Qatar, pourquoi ne pas rêver ? Jürgen Klopp, tout comme Fabinho, a avoué aux chaînes mexicaines ne pas connaître la plupart des joueurs de l'effectif. Les Rayados peuvent jouer sans pression. Point positif, le coach, Antonio Mohamed, est une sorte de version sud-américaine de Jürgen Klopp, qui Lire la suite de l'article sur SoFoot.com