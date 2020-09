Mais qui es-tu, Luis Henrique ?

L'OM va poser dix millions sur un bambin de dix-huit ans et demi, afin de satisfaire aux besoins offensifs d'André Villas-Boas. Mais alors qui est ce Luis Henrique, potentielle future coqueluche du Vélodrome ?

Deux pions en pro

André Villas-Boas s'est mouillé et a donné le ton, au sortir d'un nul miraculeux arraché face au LOSC (1-1) durant lequel les manques olympiens sur le front de l'attaque se sont fait sentir : un Darío Benedetto un poil à côté de ses pompes, un Marley Aké visiblement trop juste, un Valère Germain qui ne réussira sans doute jamais à redevenir un premier choix et une paire Payet-Thauvin en dedans. Le technicien lusitanien n'en a pas dit trop au sujet de celui sur lequel il a jeté son dévolu, si ce n'est qu'il s'agit d'. C'est finalement RMC Sport qui a levé le voile sur celui dont l'arrivée probable a redonné le sourire à AVB. Nom : Luis Henrique Tomaz de Lima, dit Luis Henrique. Club : Botafogo. Âge : 18 piges et 9 mois.Si les dix briques que l'OM s'apprête à poser sur lui semblent osées, c'est parce que ce garçon du nouveau millénaire, comme l'indique sa date de naissance (14 décembre 2001), n'en est qu'à quelques apparitions chez les professionnels. Ving-et-un, tout au plus, entre décembre 2019 et aujourd'hui, ce qui lui a permis de porter le mythique numéro 7 de Garrincha, de côtoyer Keisuke Honda ou Salomon Kalou et de planter deux fois chez les grands : contre Macaé en février dernier, puis Cabofriense en juin, à chaque fois dans le championnat Carioca (la compétition de l'État de Rio). En Série A brésilienne, dans laquelle Luis Henrique a également été vu à l'oeuvre à plusieurs reprises, il est toujours resté muet, mais compte quelques passes décisives dans le grand bain, dont l'une pour sa deuxième apparition avec l'équipe première (une offrande à Marcos Vinicius face au