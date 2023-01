Mais qui es-tu, le Swift Hesperange, dernier club européen invaincu ?

Au 1er janvier, ils n'étaient plus que deux. Le soir même, Paris chutait à Lens, et l'Europe du football (re)découvrait le Swift Hesperange : déjà dans la lumière à l'automne grâce aux exploits de son attaquant français Rayan Philippe, l'équipe luxembourgeoise, promue il y a seulement trois ans, est la seule du continent à n'avoir pas encore perdu cette saison. Une perf' qui tient, entre autres, aux stats de son buteur maison et à une stabilité sportive enfin trouvée, et surtout aux investissements de son richissime mécène Flavio Becca, revenu dans sa ville d'enfance pour en hisser le club au niveau - voire au-dessus - de son ancien joujou, le F91 Dudelange.

Rayan Philippe en acteur principal

Le Luxembourg n'est pas spécialement réputé fantaisiste, et aucune étude récente n'a ambitionné d'évaluer le degré d'imagination des gamins du Grand-Duché. Mais si on demandait à un échantillon d'enfants luxembourgeois de dessiner, au hasard, un château-fort, il se pourrait bien que les plus mordus de foot du panel couchent sur leur feuille blanche le stade Alphonse-Theis. Tout sauf une lubie : conséquence du récent revers du Paris Saint-Germain à Lens, le 1janvier, son pensionnaire, le Swift Hesperange, est tout bonnement le dernier club européen évoluant en première division européenne à ne pas s'être encore incliné en championnat cette saison.Bien que plantée sur les hauteurs de la commune, sur le site du hall omnisports Holleschbierg où cohabitent basket-ball, tennis de table et escalade, l'enceinte n'a pourtant, à première vue, pas grand-chose d'une forteresse imprenable, avec ses deux tribunes latérales qui se font face, l'une à ciel ouvert dominée par le club-house, l'autre - côté vestiaires - couverte, mais séparée de la main courante par un trottoir large de quelques mètres. Mais elle possède en guise de cour ce qui est sans doute, avec celle de Wiltz, également promu sur tapis vert dans l'élite en 2020, la plus belle aire de jeu du pays.Une galette telle qu'Alphonse-Theis était, avec Wiltz justement, l'un des deux stades retenus par l'UEFA et la Fédé luxembourgeoise pour accueillir, en mars dernier, les rencontres du Tour Elite de l'Euro U17 opposant la France, le Luxembourg (tous deux qualifiés pour la phase finale, remportée par les Bleuets en juin en Israël) et l'Angleterre. Titulaires face au Luxembourg le 23 mars 2022 en ouverture de ce mini-tournoi, les Parisiens El Chadaille Bitshiabu et Warren Zaïre-Emery l'ignoraient alors, mais ils Lire la suite de l'article sur SoFoot.com