Mais qui es-tu le stade Robert-Bobin de Bondoufle ?

Cinquième enceinte francilienne par sa capacité, le stade Robert-Bobin de Bondoufle sera, ce dimanche soir (20h55), le théâtre du match au sommet entre l'Espérance sportive et athlétique Linas-Montlhéry (R1) et le Paris Saint-Germain. Cette visite dans l'Essonne n'est pas une première pour les Parisiens, loin de là. En revanche, l'affluence prévue tranchera avec les moyennes habituelles d'un stade qui se cherche encore, près d'un quart de siècle après sa sortie de terre.

Folie des grandeurs

Quel est le point commun entre le Bayer Leverkusen, la Juventus, Panthrakikos, l'OGC Nice, le Celta de Vigo, l'Aris Salonique, le Legia Varsovie, le Red Star, Leiria, l'Athletic Bilbao, l'AS Evry, le FK Teplice ou encore Roulers ? Rien a priori, si ce n'est que tous ces clubs ont affronté le Paris Saint-Germain en match amical au stade Robert-Bobin de Bondoufle, dans l'Essonne. Une époque pas si lointaine, mais qui dénote avec les tournées asiatiques actuelles et les affiches de gala contre de grosses écuries européennes qui y sont programmées.Évidemment, aucun joueur de l'effectif de Thomas Tuchel n'a jamais foulé la pelouse de l'enceinte qui porte le nom d'une légende française du triple saut, puisque la dernière fois que le PSG a joué à Bondoufle, c'était en 2010. Par un étouffant après-midi de mai, c'était d'ailleurs l'équipe féminine qui représentait les couleurs de la capitale en ce jour de célébration du 40anniversaire du football féminin en France. Contre Montpellier, devant 4200 personnes, les joueuses de Camillo Vaz n'ont pas tenu à laisser une miette du gâteau (victoire 5-0) et ont remporté le premier titre de leur armoire à trophées : la Coupe de France.Candice Prévost s'en rappelle bien, elle faisait partie de la sélection parisienne. "", rembobine l'ancienne internationale tricolore. Pour résumer ? "" Rebelote une décennie plus tard, sauf qu'en face, ce ne seront pas quelques familles avec enfants qui seront présentes, mais pas moins de 15 000 personnes survoltées. Soit la plus grande Lire la suite de l'article sur SoFoot.com